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三高正常 網紅健身教練37歲竟中風

西螺東市場舊料再生空間 金工手作體驗在這有

2019-09-15 15:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

熱愛金工設計石旻鑫（SHASH），與同樣從事室內設計的的先生莊富銘共同創立「SHASH 夏許」，原本在斗六雲中街生活聚落展示販售，因緣際會之下進駐東市場，擁有了自己的店舖。

回收舊物料再生，打造出別具風格的氣質空間。
回收舊物料再生，打造出別具風格的氣質空間。
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空間設計交由先生一手包辦，回收舊物料再生，打造出別具風格的氣質空間，而夫妻倆人也會時時相互交流設計概念，再透過SHASH的巧手與技藝，創作出銀飾與銅飾，並與另一位老師合作，陳列玻璃鑲嶔作品，讓商品種類更加豐富。

店外觀也非常有個人風格及特色。
店外觀也非常有個人風格及特色。
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這兒可以看見融入雲林特色與生活經驗的創作。
這兒可以看見融入雲林特色與生活經驗的創作。
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融入雲林特色與生活經驗的創作，件件有故事：飛翔在窗戶上的雲林縣鳥「八色鳥」，以彩色玻璃表現牠的羽色，是居家生活的美麗裝飾；中國樹蟾、海芋、海馬等動植物也變身為戒指，戴在手上霸氣搶眼；台灣傳統的壓花玻璃則運用在玻璃小屋上，復古懷舊。此外，也推出手作體驗課程，只要先預約，就能親手打造出專屬於自己的飾品或小物，妝點個人風格，亦有接受訂製，量身打造客製化商品。

工具牆上也有各種工具可賞。
工具牆上也有各種工具可賞。
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只要先預約，就能親手打造出專屬於自己的飾品或小物。
只要先預約，就能親手打造出專屬於自己的飾品或小物。
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景點介紹

SHASH 夏許

地址｜雲林縣西螺鎮市後街32號

電話｜0963-103-801

網址｜SHASH 夏許

時間｜11:00～21:00(週一、二休)

消費｜手作體驗450元起、玻璃鑲嶔小屋500元起、樹蟾戒指1680元、DIY萌萌鎢絲頭機器人3200元

　

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機器人海芋懷舊

行遍天下

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