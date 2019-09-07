多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這

「好肉，才禁得起厚切！」必須開門見山地說，如果你喜歡吃火鍋，又特別愛吃肉，那專攻優質厚切肉片的「瀧厚鍋物」你不會想錯過。

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身為台中人，對火鍋懂得不只一點點，方方面面都要很講究。「肉質」與「厚度」是決定肉片美味與否的關鍵，因為愛肉成痴，所以老闆堅持以優質肉品來打造，而不論價格高低，都可以品嘗到每個部位獨有的美味，讓你踩不到雷，馬上來看看有哪些來店必點！

▲店內空間舒適浪漫，天花板的乾燥花很好拍 分享 facebook

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從「霸王牛」就可以看出這裡除了肉質棒，份量也讓人豎起大拇指稱讚，重達15盎司的原片牛肉來自肩胛中段，肉量幾乎是市售火鍋的2~3倍，油花均勻沒有筋，在煮沸的火鍋裡涮3~5秒就可以入口。

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▲每片都是原肉現切，超過3.5mm，又厚又大很有口感 分享 facebook

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因為厚度夠，所以涮熟起鍋後，肉汁的保留度幾乎不像是火鍋肉片，有肉排才可以吃到的滿滿水分跟甜度，還帶有Q勁的咀嚼感，吃過一次真的會想念。

▲好肉絕對不要在湯裡留戀太久，粉紅色的鮮嫩Q彈真的是極致美味 分享 facebook

▲不沾沙茶改用玫瑰鹽跟胡椒？沒有要吃牛排，這是【瀧厚】對自家肉品的自信 分享 facebook

來自蘭陽平原的「台灣黑豚」，沒有豬腥味，可以吃出豬肉單純的風味，很適合跟輕淡的湯頭搭配。

▲最基本的豬肉都有用心挑選，到店裡隨便點都好好吃 分享 facebook

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沒看錯，整整兩尾加上海鮮拼盤只要379！【瀧厚】為了回饋粉絲的支持，只要兩人同行消費兩份主餐就可以用379加購一份價值580元的龍蝦拼盤，不過兩個人分一隻龍蝦怎麼夠？不用搶破頭，直接加碼再送一隻，不到四百元吃到兩隻龍蝦誠意太滿啦！

▲整隻龍蝦已經很狂，在【瀧厚】379就可以吃兩隻啊！ 分享 facebook

▲蝦膏加入蛤蜊爆爆鍋裡面簡直太罪惡 分享 facebook

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噗噗噗噗，每天產地限量的「蛤蜊爆爆鍋」，一次就有兩種滿足。蔥蒜與新鮮蛤蜊爆炒出濃濃的香氣，看到一顆顆多汁的蛤蜊慢慢爆開，趁熱直接吃下，品嘗最多汁的狀態。

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蛤蜊煮熟撈起後，就能加入高湯開始煮火鍋，讓蛤蜊的鮮味當成背景，不論是當海鮮鍋或涮肉片都很對味。

▲活蛤蜊煮開之後很多汁，一定要趁口感最好時撈起來享用！ 分享 facebook

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「蝦比漿多」與「花枝漿」是【瀧厚】自製的單點丸類，延續了料好實在的特點，加入了很有存在感的大塊海鮮，其中「蝦比漿多」更是用了好幾尾完整的鮮蝦，每隻都能清楚看到，名字真的沒騙人啦。

▲真材實料藏不住，一尾一尾的鮮蝦看得到 分享 facebook

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有很多台中老饕認識瀧厚都是因為「大胃王」拼盤吧，身為肉品專業的【瀧厚】就算是挑戰也要讓他很享受，雙人全牛版本搭配了較精瘦有甜度的「板腱」跟脂肪豐富有油香的「雪花」共50盎司(約1.4公斤)，自認為胃量很足夠的朋友可以來試試，90分鐘內挑戰成功立即折價500元。

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▲1.4公斤超過癮，快揪你的大胃好友來挑戰 分享 facebook

▲跟一般肉盤的份量對比 分享 facebook

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愛吃肉的你還沒找到命定的火鍋店嗎？今晚就讓【瀧厚鍋物】用「厚切」的迷人口感征服你挑剔的嘴吧！

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【瀧厚鍋物 東山店】

地址：台中市北屯區東山路一段251-7號

電話：04-24378667

營業時間：週一~週五11:30~14:30 、17:00~22:00 週六、週日 11:30~22:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2M6AWrG





【瀧厚鍋物 勤美店】

地址：台中市西區向上北路137號

電話：04-23029599

營業時間：週一~週五11:30~14:30 、17:00~22:00 週六、週日 11:30~22:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2M6jeEA





【瀧厚鍋物 敦北店】

地址 : 台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號

電話 : 02-27188805

營業時間 : 11:30–14:30, 17:00–21:30





【瀧厚鍋物 景平店】

地址 : 新北市中和區景平路453號

電話 : 02-22423888

營業時間 : 11:30–14:30, 17:00–21:30





【瀧厚鍋物 嘉義店】

地址 : 嘉義市東區中山路271號

電話 : 05-2276808

營業時間 : 11:30–22:00





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