親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

退榮譽黨員狀？ 郭辦：先決定參選與否再說

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這

2019-09-07 12:00ShareLife分享生活

「好肉，才禁得起厚切！」必須開門見山地說，如果你喜歡吃火鍋，又特別愛吃肉，那專攻優質厚切肉片的「瀧厚鍋物」你不會想錯過。

分享

身為台中人，對火鍋懂得不只一點點，方方面面都要很講究。「肉質」與「厚度」是決定肉片美味與否的關鍵，因為愛肉成痴，所以老闆堅持以優質肉品來打造，而不論價格高低，都可以品嘗到每個部位獨有的美味，讓你踩不到雷，馬上來看看有哪些來店必點！

▲店內空間舒適浪漫，天花板的乾燥花很好拍
▲店內空間舒適浪漫，天花板的乾燥花很好拍
分享

分享

從「霸王牛」就可以看出這裡除了肉質棒，份量也讓人豎起大拇指稱讚，重達15盎司的原片牛肉來自肩胛中段，肉量幾乎是市售火鍋的2~3倍，油花均勻沒有筋，在煮沸的火鍋裡涮3~5秒就可以入口。

分享

▲每片都是原肉現切，超過3.5mm，又厚又大很有口感
▲每片都是原肉現切，超過3.5mm，又厚又大很有口感
分享

分享

因為厚度夠，所以涮熟起鍋後，肉汁的保留度幾乎不像是火鍋肉片，有肉排才可以吃到的滿滿水分跟甜度，還帶有Q勁的咀嚼感，吃過一次真的會想念。

▲好肉絕對不要在湯裡留戀太久，粉紅色的鮮嫩Q彈真的是極致美味
▲好肉絕對不要在湯裡留戀太久，粉紅色的鮮嫩Q彈真的是極致美味
分享

▲不沾沙茶改用玫瑰鹽跟胡椒？沒有要吃牛排，這是【瀧厚】對自家肉品的自信
▲不沾沙茶改用玫瑰鹽跟胡椒？沒有要吃牛排，這是【瀧厚】對自家肉品的自信
分享

來自蘭陽平原的「台灣黑豚」，沒有豬腥味，可以吃出豬肉單純的風味，很適合跟輕淡的湯頭搭配。

▲最基本的豬肉都有用心挑選，到店裡隨便點都好好吃
▲最基本的豬肉都有用心挑選，到店裡隨便點都好好吃
分享

分享

沒看錯，整整兩尾加上海鮮拼盤只要379！【瀧厚】為了回饋粉絲的支持，只要兩人同行消費兩份主餐就可以用379加購一份價值580元的龍蝦拼盤，不過兩個人分一隻龍蝦怎麼夠？不用搶破頭，直接加碼再送一隻，不到四百元吃到兩隻龍蝦誠意太滿啦！

▲整隻龍蝦已經很狂，在【瀧厚】379就可以吃兩隻啊！
▲整隻龍蝦已經很狂，在【瀧厚】379就可以吃兩隻啊！
分享

▲蝦膏加入蛤蜊爆爆鍋裡面簡直太罪惡
▲蝦膏加入蛤蜊爆爆鍋裡面簡直太罪惡
分享

分享

噗噗噗噗，每天產地限量的「蛤蜊爆爆鍋」，一次就有兩種滿足。蔥蒜與新鮮蛤蜊爆炒出濃濃的香氣，看到一顆顆多汁的蛤蜊慢慢爆開，趁熱直接吃下，品嘗最多汁的狀態。

分享

蛤蜊煮熟撈起後，就能加入高湯開始煮火鍋，讓蛤蜊的鮮味當成背景，不論是當海鮮鍋或涮肉片都很對味。

▲活蛤蜊煮開之後很多汁，一定要趁口感最好時撈起來享用！
▲活蛤蜊煮開之後很多汁，一定要趁口感最好時撈起來享用！
分享

分享

「蝦比漿多」與「花枝漿」是【瀧厚】自製的單點丸類，延續了料好實在的特點，加入了很有存在感的大塊海鮮，其中「蝦比漿多」更是用了好幾尾完整的鮮蝦，每隻都能清楚看到，名字真的沒騙人啦。

▲真材實料藏不住，一尾一尾的鮮蝦看得到
▲真材實料藏不住，一尾一尾的鮮蝦看得到
分享

分享

分享

有很多台中老饕認識瀧厚都是因為「大胃王」拼盤吧，身為肉品專業的【瀧厚】就算是挑戰也要讓他很享受，雙人全牛版本搭配了較精瘦有甜度的「板腱」跟脂肪豐富有油香的「雪花」共50盎司(約1.4公斤)，自認為胃量很足夠的朋友可以來試試，90分鐘內挑戰成功立即折價500元。

分享

▲1.4公斤超過癮，快揪你的大胃好友來挑戰
▲1.4公斤超過癮，快揪你的大胃好友來挑戰
分享

▲跟一般肉盤的份量對比
▲跟一般肉盤的份量對比
分享

分享

分享

愛吃肉的你還沒找到命定的火鍋店嗎？今晚就讓【瀧厚鍋物】用「厚切」的迷人口感征服你挑剔的嘴吧！

分享


【瀧厚鍋物 東山店】

地址：台中市北屯區東山路一段251-7號

電話：04-24378667

營業時間：週一~週五11:30~14:30 、17:00~22:00 週六、週日 11:30~22:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2M6AWrG


【瀧厚鍋物 勤美店】

地址：台中市西區向上北路137號

電話：04-23029599

營業時間：週一~週五11:30~14:30 、17:00~22:00 週六、週日 11:30~22:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2M6jeEA


【瀧厚鍋物 敦北店】

地址 : 台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號

電話 : 02-27188805

營業時間 : 11:30–14:30, 17:00–21:30


【瀧厚鍋物 景平店】

地址 : 新北市中和區景平路453號

電話 : 02-22423888

營業時間 : 11:30–14:30, 17:00–21:30


【瀧厚鍋物 嘉義店】

地址 : 嘉義市東區中山路271號

電話 : 05-2276808

營業時間 : 11:30–22:00


延伸閱讀//台中再開新夜市！「瑞豐國際美食村」試營運，9/28正式開幕


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

火鍋海鮮龍蝦

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

台南也流行「漸層果汁」 來自祖孫三代的水果世家

2019-08-28 12:39

鮮果氣泡飲！台南清新水果飲料店　漸層色調超夢幻

2019-08-27 16:33

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

嘉義花磚博物館／文化見證！「瀕危花磚」的重生故事

2019-08-19 12:00

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

台南12公尺天空步道！坐擁180度絕美山景，8月開放免預約日

2019-08-08 19:01

口味多達30種、XXXL版大泡芙！ 嘉義超人氣「秒殺爆漿泡芙」在貓尾巴 購買秘訣快收下

2019-08-07 15:40

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

鳳梨當容器！傳承阿嬤祖傳秘方糖水的「南泉冰果室」

2019-07-08 21:02

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19

蝦到爆！排滿32隻草蝦的「隱藏版痛風披薩」雙拼口味爽爽吃蝦味

2019-07-02 16:30

台南浮誇美食「F4炒飯」隱藏在30年老店　烏魚子.干貝.大蝦.安格斯牛 滿滿一盤超豪華！

2019-06-27 16:28

40公分長魷魚串！台南「花園夜市」魷魚包著魚蛋＋熱狗　吸引爆高回頭率

2019-06-22 18:50

散步來吃～台南赤崁樓５家銅板美食　竟還有傳說中的垃圾麵、巨無霸布丁、辣豆花？！

2019-06-04 16:29

台南美食就是狂！超補「雞佛蛋餅」　還有這兩家在地人的隱藏版美食超夯

2019-05-30 12:06

鑽進台南「東菜市」令人驚豔的小吃美食讓你滿載而歸

2019-05-18 12:13

台南人氣排隊美食「銷魂蟹黃臭豆腐」 八塊只要40元銅板價！

2019-05-17 17:01

雞蛋糕裡真的有雞蛋！台南「轉圈圈雞蛋糕」甜鹹口味餡料滿滿

2019-05-14 12:07

霸氣！比臉盆還大的「砂鍋魚頭」超夯必嚐 嘉義大埔水庫秘境美食

2019-05-10 10:04

台南正宗水道蝦新開幕！擁有全台最長LED水道的「泰式料理」吃到飽！

2019-05-05 16:30

滿滿都蚵仔！台南「鮮蚵蔥抓餅」餅皮酥脆　用料豐富又大份

2019-05-03 18:00

球型pan pan鬆餅一吃難忘 「和喫鬆餅」台南隱藏店IG打卡熱

2019-04-30 17:22

六十年老字號「嘉義肉圓」炸得Q彈外皮、搭配特製醬汁超涮嘴

2019-04-27 17:00

4樣賣得嚇嚇叫！台南隱藏版大腸包小腸 每日限時4.5小時一開店就被掃光

2019-04-19 12:22

什麼都拿來包大塊炸雞排！熱量爆表超邪惡台南午茶之旅

2019-04-18 20:00

一秒來到京都喝咖啡？ 台灣最美神社咖啡館「昭和J18」 隱藏在嘉義百年公園裡的夢幻景點！

2019-03-26 15:36

新舊融合的嘉義三合院甜點屋 各式各樣莓果塔令人垂涎

2019-03-18 13:32

超夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光 大雨後乍現令人驚艷

2019-08-18 21:11

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 12:31

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-29 11:00

故宮南院可吃到頂級鍋物 日本和牛肉高貴不貴ＣP值高

2019-04-02 14:48

老饕私房料理 嘉義楊記麵館來一碗「皇帝湯」

2019-03-02 15:00

台南激推！6間老宅餐廳讓你掉入時光隧道裡

2019-02-03 08:58

Q彈炸湯圓+失控起司蛋餅好牽絲　台南早午餐「好時辰手工蛋餅」

2019-01-31 09:01
看更多

熱門文章

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30

天使之翼再升級！多良車站８月新景　３公尺高翅膀後就是絕美太平洋

2019-09-01 18:00

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

宜蘭浪漫秘境！湖中央的「永恆水教堂」宛如希臘，搭配透明水晶橋讓人想婚了～

2019-09-04 17:41

睽違一年「擎天崗中央步道」重新開放！採「人、牛分離」管理，週末就上山看牛吃草

2019-09-02 20:05

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

兒時回憶車輪餅！ 全台５家「超佛心紅豆餅」 物美價廉每顆甚至不到５塊錢

2019-09-03 17:35

白花花 圓滾滾! 全台各地登場「花季賞秋」整理包

2019-09-04 09:54

誰說辦桌菜只能一群人吃　嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

2019-08-30 10:06

花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

2019-08-29 18:33

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

懶人露營推薦：夢幻帳篷&絕美星空！台灣免裝備露營3選

2019-09-04 09:00

隱身台中西區的「頹美書店」漫遊書海醉於書鄉

2019-09-01 08:00

宜蘭太平山「見晴懷古步道＆翠峰湖」台灣最美小路一日遊！

2019-09-05 12:00

台中80年糕餅名店好味道　獨家「菠蘿蛋黃酥」讓人不禁淪陷啦！

2019-08-25 16:02

造訪山居祕境！ 看見台灣美地、山林魅力

2019-09-03 10:02

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00

桃園秘境沙灘「豬鼻子消波塊」萌萌噠！夏天還有超美火燒雲

2019-09-05 18:27

大人小孩玩打扮！　北部７間真人版「換裝遊戲」特色服裝店

2019-09-03 11:28

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01

新竹也有貨櫃市集了！50種美食吃爽爽　還有海盜船、旋轉木馬根本小樂園

2019-09-06 16:00

6間討論度爆表新開店快收下！ 讓你從午餐到宵夜吃到停不下來

2019-09-05 11:03

「全台最美相機店」藏身大稻埕百年建築裡　文青系網美打卡點再+1

2019-08-29 14:40

新竹關西根本小歐洲！必去「4大異國風景點」迪士尼古城、愛心池塘美翻

2019-08-14 17:03

闖進花海的船隻！苗栗「後埔漁港」天人菊遍地綻放超浪漫

2019-08-24 15:20

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

2019-08-28 12:04

一秒闖進沙漠區！桃園「台版撒哈拉」2樓高沙丘，可以看夕陽拍照超美　

2019-08-26 19:54

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

2019金針花季開跑！3大金針花季交通、周邊景點懶人包

2019-08-13 11:30

雨天好去處！台中「室內約會」景點推薦 美好假日不耍廢

2019-08-25 00:00

大山就在腳下！新竹「宮崎駿系」秘境咖啡館，享受森林包圍還能賞雲海

2019-08-12 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top