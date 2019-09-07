多汁好肉超厚切！「兩尾龍蝦只要379」超高CP值人氣火鍋在這
「好肉，才禁得起厚切！」必須開門見山地說，如果你喜歡吃火鍋，又特別愛吃肉，那專攻優質厚切肉片的「瀧厚鍋物」你不會想錯過。
身為台中人，對火鍋懂得不只一點點，方方面面都要很講究。「肉質」與「厚度」是決定肉片美味與否的關鍵，因為愛肉成痴，所以老闆堅持以優質肉品來打造，而不論價格高低，都可以品嘗到每個部位獨有的美味，讓你踩不到雷，馬上來看看有哪些來店必點！
從「霸王牛」就可以看出這裡除了肉質棒，份量也讓人豎起大拇指稱讚，重達15盎司的原片牛肉來自肩胛中段，肉量幾乎是市售火鍋的2~3倍，油花均勻沒有筋，在煮沸的火鍋裡涮3~5秒就可以入口。
因為厚度夠，所以涮熟起鍋後，肉汁的保留度幾乎不像是火鍋肉片，有肉排才可以吃到的滿滿水分跟甜度，還帶有Q勁的咀嚼感，吃過一次真的會想念。
來自蘭陽平原的「台灣黑豚」，沒有豬腥味，可以吃出豬肉單純的風味，很適合跟輕淡的湯頭搭配。
沒看錯，整整兩尾加上海鮮拼盤只要379！【瀧厚】為了回饋粉絲的支持，只要兩人同行消費兩份主餐就可以用379加購一份價值580元的龍蝦拼盤，不過兩個人分一隻龍蝦怎麼夠？不用搶破頭，直接加碼再送一隻，不到四百元吃到兩隻龍蝦誠意太滿啦！
噗噗噗噗，每天產地限量的「蛤蜊爆爆鍋」，一次就有兩種滿足。蔥蒜與新鮮蛤蜊爆炒出濃濃的香氣，看到一顆顆多汁的蛤蜊慢慢爆開，趁熱直接吃下，品嘗最多汁的狀態。
蛤蜊煮熟撈起後，就能加入高湯開始煮火鍋，讓蛤蜊的鮮味當成背景，不論是當海鮮鍋或涮肉片都很對味。
「蝦比漿多」與「花枝漿」是【瀧厚】自製的單點丸類，延續了料好實在的特點，加入了很有存在感的大塊海鮮，其中「蝦比漿多」更是用了好幾尾完整的鮮蝦，每隻都能清楚看到，名字真的沒騙人啦。
有很多台中老饕認識瀧厚都是因為「大胃王」拼盤吧，身為肉品專業的【瀧厚】就算是挑戰也要讓他很享受，雙人全牛版本搭配了較精瘦有甜度的「板腱」跟脂肪豐富有油香的「雪花」共50盎司(約1.4公斤)，自認為胃量很足夠的朋友可以來試試，90分鐘內挑戰成功立即折價500元。
愛吃肉的你還沒找到命定的火鍋店嗎？今晚就讓【瀧厚鍋物】用「厚切」的迷人口感征服你挑剔的嘴吧！
【瀧厚鍋物 東山店】
地址：台中市北屯區東山路一段251-7號
電話：04-24378667
營業時間：週一~週五11:30~14:30 、17:00~22:00 週六、週日 11:30~22:00
【瀧厚鍋物 勤美店】
地址：台中市西區向上北路137號
電話：04-23029599
營業時間：週一~週五11:30~14:30 、17:00~22:00 週六、週日 11:30~22:00
【瀧厚鍋物 敦北店】
地址 : 台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號
電話 : 02-27188805
營業時間 : 11:30–14:30, 17:00–21:30
【瀧厚鍋物 景平店】
地址 : 新北市中和區景平路453號
電話 : 02-22423888
營業時間 : 11:30–14:30, 17:00–21:30
【瀧厚鍋物 嘉義店】
地址 : 嘉義市東區中山路271號
電話 : 05-2276808
營業時間 : 11:30–22:00
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