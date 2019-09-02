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嘉義最美隱藏景點！上百隻蝴蝶身旁飛舞，全球唯一「旋轉彩蝶柱」就在這

2019-09-02 20:30聯合新聞網 文／陳信儒

圖／IG網友fishwoooooow授權
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熱帶與亞熱帶交界的台灣，擁有眾多崇山峻嶺外，亦有各式地形和生態環境，也適合昆蟲繁衍和生存。位於嘉義大學旁的「嘉大昆蟲館」有全世界首創的「旋轉彩蝶柱」，蝴蝶溫室花園還能近距離觀察蝴蝶，旅人身處在有山、有水，還有瀑布的溫室環境不只超療癒，還能達到寓教育樂之目的。
圖／嘉大昆蟲館臉書粉專
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「嘉大昆蟲館」創造實際接觸昆蟲生態的場域，館內共分為保育類昆蟲模型、旋轉彩蝶柱、國內／外昆蟲標本展示區、水生活體昆蟲、蝴蝶溫室花園等。值得一提的是，以強烈金屬光澤的摩爾佛蝶、綠鳥翼蝶以及紅鳥翼蝶等三種蝴蝶，共計1032隻蝴蝶標本所組成的旋轉彩蝶柱不只是全球首創，配合基座緩慢往上旋轉，在不同的角度下，看到蝴蝶輝映著燈光，變換出的不同色彩，夢幻程度百分百，也吸引不少旅人拍照打卡。

圖／嘉大昆蟲館臉書粉專
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嘉大昆蟲館最大亮點就是館內的蝴蝶溫室花園，其特殊的球體搭配玻璃的設計完全不輸最近剛開幕的台北動物園熱帶雨林館！以中低海拔原始林相為棲地造景，蝴蝶種類最高可達25種及蝴蝶幼蟲所需之食草。球體內部設計環繞步道，讓民眾漫步之餘近距離體驗與蝶共舞。於休閒中得知識，達寓教育樂之目的。

圖／嘉大昆蟲館臉書粉專
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嘉大昆蟲館園區內處處可見蝴蝶造型的裝置藝術，館內也有設立禮品區，另外還有販售昆蟲飼育用品，連活體的昆蟲如竹節蟲也能購得。家裡有小孩的家長不妨帶孩子來嘉義踩點，順便一遊嘉大昆蟲館，讓孩子能在輕鬆快樂的情境認識昆蟲、了解昆蟲，從接受喜愛這些小生命開始，進而愛護大自然，從中學會尊重生命，尊重環境。

圖／嘉大昆蟲館臉書粉專
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新嘉大昆蟲館

地址：嘉義市東區學府路300號

營業時間：9:30－17:30（週一、二公休）

門票：150元

圖／嘉大昆蟲館臉書粉專
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圖／嘉大昆蟲館臉書粉專
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裝置藝術步道瀑布動物園
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