台南也流行「漸層果汁」 來自祖孫三代的水果世家
【圖．文｜行遍天下】
一字排開的透明瓶身，裡頭各自姿態的繽紛色彩，無添加果漿與色素，全部都來自天然鮮果的自然原色，而是透過獨門祕技，將新鮮現打的果汁製成瓶中的抽象畫，這個漸層果汁的創意發想，來自一個祖孫三代水果世家。
阿嬤務農種水果、媽媽在雲林販售傳統現打果汁，原在媽媽果汁店幫忙的沈店長，有感而媽媽的好產品缺乏好的行銷管道，於是把她在大學時期的調酒興趣結合新鮮果汁，創作出宛如藝術品般的漸層果汁，並在果汁店淡季時，到台南擺攤銷售，引領一波打卡風潮，2015年也順勢開設店面，來自各地的觀光客紛紛朝聖，社群熱度持續延燒，許多同業也紛紛跟進。
藝術家性格的沈店長，以每種果汁的意象、口味取了如詩如畫的名字，以母為名的「渡野」是媽媽配方的鮮果茶，金鑽鳳梨、蘋果與小番茄熬煮，充滿溫馨的香甜滋味。
鮮黃艷紅的「戰火」，則是用夏季特產愛文芒果和彰化火龍果，交織而成的香濃果香。讓人摸不著頭緒的「女巫季節」，奇幻的粉紫來自味道濃郁的加拿大野生小藍莓與蘋果牛奶，帶著微酸的甜美乳香。店裡多達20種美輪美奐的果汁、果茶可供選擇，小心選擇困難症發作。
景點介紹
GenkiJuice元氣果汁
地址｜台南市安平區安平路53號
電話｜06-221-3875
時間｜10:00～18:00，店休見粉絲頁公告
價格｜女巫季節80元、渡野70元、戰火80元、水果盒依照預算與數量客製
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