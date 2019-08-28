台南也流行「漸層果汁」 來自祖孫三代的水果世家

【圖．文｜行遍天下】

一字排開的透明瓶身，裡頭各自姿態的繽紛色彩，無添加果漿與色素，全部都來自天然鮮果的自然原色，而是透過獨門祕技，將新鮮現打的果汁製成瓶中的抽象畫，這個漸層果汁的創意發想，來自一個祖孫三代水果世家。

由左至右「戰火」、「女巫季節」、 「渡野」三款人氣單品，加裝掛繩的保特瓶裝方便攜帶。 分享 facebook

阿嬤務農種水果、媽媽在雲林販售傳統現打果汁，原在媽媽果汁店幫忙的沈店長，有感而媽媽的好產品缺乏好的行銷管道，於是把她在大學時期的調酒興趣結合新鮮果汁，創作出宛如藝術品般的漸層果汁，並在果汁店淡季時，到台南擺攤銷售，引領一波打卡風潮，2015年也順勢開設店面，來自各地的觀光客紛紛朝聖，社群熱度持續延燒，許多同業也紛紛跟進。

以水泥為主的店內裝潢跟一般飲料店很不一樣。 分享 facebook

許多公司行號會特別預定新鮮現切的水果餐盒。(圖片提供│元氣果汁) 分享 facebook

藝術家性格的沈店長，以每種果汁的意象、口味取了如詩如畫的名字，以母為名的「渡野」是媽媽配方的鮮果茶，金鑽鳳梨、蘋果與小番茄熬煮，充滿溫馨的香甜滋味。

鮮黃艷紅的「戰火」，則是用夏季特產愛文芒果和彰化火龍果，交織而成的香濃果香。讓人摸不著頭緒的「女巫季節」，奇幻的粉紫來自味道濃郁的加拿大野生小藍莓與蘋果牛奶，帶著微酸的甜美乳香。店裡多達20種美輪美奐的果汁、果茶可供選擇，小心選擇困難症發作。

優先選擇產地精挑品質的台灣水果作為 食材，與各地果農合作新鮮配送，自作 甜度檢測，未達品質寧願付費退貨。 分享 facebook

果汁得趁早放進肚內，而期效長的果醬跟果凍適合當伴手禮帶回家。 分享 facebook





景點介紹

GenkiJuice元氣果汁

地址｜台南市安平區安平路53號

電話｜06-221-3875

網址｜GenkiJuice元氣果汁

時間｜10:00～18:00，店休見粉絲頁公告

價格｜女巫季節80元、渡野70元、戰火80元、水果盒依照預算與數量客製





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