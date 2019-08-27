鮮果氣泡飲！台南清新水果飲料店 漸層色調超夢幻

【圖．文｜行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夏日飲品選擇百百種，想來杯甜而不膩、清爽又無負擔的飲料，卻不知道要喝什麼嗎？店主人「我草」在經歷過澳門、澳洲等海外工作以後，因為喜歡調製飲料，以市面上尚未出現的鮮果氣泡飲為主，成立了「打氣吧」。

招牌飲品由左至右為黑加侖葡萄蘇打、海風、荔枝玫瑰蘇打，每種口味都有如夢似幻的色彩。 分享 facebook

主打一系列視覺療癒、味覺滿分的現點現打氣泡飲，無咖啡因又能促進血液循環，是老少皆宜的人氣商品。以口感細緻的現打汽水，加入法國進口天然果露，作為不同口味的基底，還能自行選擇3種，隨著季節不時更換的新鮮水果丁，是日日到市場採購有產銷履歷的水果，除了多樣口感更增添豐富維他命。

不知道要怎麼搭配水果丁，也可以請老闆推薦，加入蘋果、芒果與芭樂丁的黑加侖葡萄蘇打，有著黑醋栗獨特的酸，整體酸甜平衡得剛剛好。淡橘色的荔枝玫瑰蘇打，加入了芭樂、芒果與紅龍果丁，被染紅漸層色喝得出荔枝香。

「小芒芒人海」是用厲害調理機打出來的芒果百香果冰沙，口感超細緻！ 分享 facebook

帶著奇幻顏色的海風，是帶著0.5%酒精的微醺蘇打系列，迷人的啤酒花香氣和藍柑橘、萊姆，讓人一時忘了這裡是小巷裡的飲料店。幾款喝下來不難體會，「我草」說給自己的開店目標是，希望能創造原料天然、杯杯美味又美觀的完美菜單，讓大家天天喝也能零負擔。

室內外以純白的色系與木作家具與飾品營造清新北歐風格。 分享 facebook

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景點介紹

Junkies打氣吧

地址｜台南市永康區昆山街4巷12號

電話｜06-271-5139

網址｜Junkies打氣吧

時間｜11:00~19:00(週二休)

價格｜黑加侖葡萄蘇打70元、海風65元、荔枝玫瑰蘇打70元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





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