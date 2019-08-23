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神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 05:47聯合新聞網 文／遊妤思

一台餐車只販賣2種美食，還賣得嚇嚇叫！台南地區有一台復古寶藍色「雙好牌」麵包餐車，每日近中午才公佈當日擺攤地點，非常地神出鬼沒，同時也非常神奇是，只要這台車一出現，大排長龍的人潮也就跟著現身了。為大家解答這台車只賣「克林姆餐包」和「番麥濃湯」這2樣，就足以讓台南人癡癡地排隊等待，來台南遊玩的旅客更不可錯過它！

圖／熱血玩台南粉絲團授權提供(以下同)
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圖／熱血玩台南粉絲團授權提供
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「雙好牌」行動餐車是一台主打現烤餐包的幽靈餐車，老闆通常在當天上午才決定下午出攤的時間和地點，因此形容像是一台神出鬼沒的幽靈餐車，不過完全靠著粉絲團公告擺攤等運作，默默地也累積了不少死忠粉絲捧場，建議想嘗鮮的旅客，看準了餐車的出攤時間就該立即出發前去一睹餐包的美好滋味。

圖／熱血玩台南粉絲團授權提供
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這台雙好牌賣的食物真的很簡單，每天最基本的是「克林姆餐包、番麥濃湯」這2款，「克林姆餐包」是將外皮烤到稍微酥脆口感，跟隨著內餡克林姆奶油融化後，吃起來鹹香又順口，不會過於油膩奶味、也沒有爆漿浮誇感，趁著剛烤好的克林姆餐包熱熱的吃最好吃。「番麥濃湯」則是相當濃郁的玉米濃湯，微鹹的頭湯適合搭配麵包沾著吃而設計，仔細喝還喝得到淡淡的孜然香，民眾如果自備環保杯，老闆還會幫你多加料唷！

圖／IG:shin.yen授權提供
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圖／熱血玩台南粉絲團授權提供
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幸運的話還可以買到不定期推出的限量口味，例如：脆腸起司捲，鹹蛋奶酥等特製特色麵包，數量都不多，另外也有整袋還未烤過的餐包，供民眾外帶回家自己烤，價格來說也相對比較便宜些。

圖／熱血玩台南粉絲團授權提供
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雙好牌的克林姆餐包由年輕老闆每天手工製作，擺攤老車的後車廂直接打開就是個工作檯，放著兩個小烤箱和一大桶的湯，這裡賣的東西就是如此簡單，按著順序排隊，老闆會抓三個人次一次問點餐需求，接著用專注的神情，細心對待每顆待出爐的餐包，出餐後更加謙卑有禮的雙手奉上美食給顧客，對於老闆的職人服務精神，十分令人欣賞！

圖／IG:food__ji授權提供
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圖／熱血玩台南粉絲團授權提供
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圖／熱血玩台南粉絲團授權提供
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雙好牌

地址、營業時間，皆依照粉絲團公佈。(目前每週四為公休日)

粉絲專頁：https://www.facebook.com/goodgoodbrand2017/


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