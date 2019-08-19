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嘉義花磚博物館／文化見證！「瀕危花磚」的重生故事

2019-08-19 12:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

曾是竹科新貴的徐嘉彬，為文化保存不遺餘力。因為大學時迷上女友住的日治時期老屋裡的花磚，於是開始到處蒐集瀕臨消失的老花磚。成家立業後返鄉嘉義收購了一棟檜木古厝，用逾千片的花磚，打造台灣首座花磚博物館

迷上女友住的日治時期老屋裡的花磚，於是開始到處蒐集瀕臨消失的老花磚的徐嘉彬。
迷上女友住的日治時期老屋裡的花磚，於是開始到處蒐集瀕臨消失的老花磚的徐嘉彬。
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徐嘉彬自認是理工科宅男，和藝文顯然搭不上關係，因為女友台南老家屋頂上有花磚，在追求她的過程中以此為話題，後來一頭栽進花磚世界不可自拔，回鄉後買下檜木老屋打造博物館，將蒐藏的上千片老花磚、各式花磚家具與融合出台灣傳統建築的典雅韻味。

徐嘉彬說：「當年能使用這些日本進口老花磚的人家非富即貴。由於花磚只在1915~1935短短不到20年期間生產(因二戰停產)，更顯稀有。2016年法國大學將台灣花磚文化申請為世界非物質遺產，彰顯了台灣花磚的重要性。」花磚因手工、技藝與時間的堆積，成為了珍貴的歷史遺產。徐嘉彬用心為每一位訪導覽，牆面每一片磚、每一張相片，都承載著一段美麗的故事。

四塊孔雀拼圖的花磚充滿了藝術感。
四塊孔雀拼圖的花磚充滿了藝術感。
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結合台灣陶藝工業所重製出的花磚。
結合台灣陶藝工業所重製出的花磚。
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日據時期，嘉義是東南亞最大的木材集散地，當年林森西路一帶到處都是木材行，老一輩的人稱之為「木材街」。雖然隨著林業凋零，老木材行也一間間歇業、拆建。其中的「榮林材木店」卻幸運地被保存了下來，並在2016年有了新身份，掛上「台灣花磚古厝」的招牌。

這座私人博物館的主人徐嘉彬表示：「保留房子就保留了歷史，這棟日治時期最大的木材行與陳澄波、林玉山、蒲添生的整個嘉義近代歷史有著密切的關係。努力將它修護、保存，是希望為嘉義留下重要的文化見證」。

百年老厝因掛上了新招牌而重獲新生。
百年老厝因掛上了新招牌而重獲新生。
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以花磚裝飾的紅眠床。
以花磚裝飾的紅眠床。
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文化感染力強，徐嘉彬這兩年積極參與海外展覽與交流，意外發現造訪嘉義與花磚博物館的外國遊客好像變多了。然而文化保存工作是一條漫長的路，有時候十年才有些小成果，20年才有辦法累積成一座小博物館，30年才有可能被國際知道。而且文化不是保存就好，而是跟著時代往前走，近年博物館開始和藝術家合作開發產品，甚至結合台灣陶藝工業重製花磚，期盼有朝一日能夠重現台灣花磚的輝煌。

博物館本身為百年檜木造建築。
博物館本身為百年檜木造建築。
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景點介紹

台灣花磚博物館

地址｜嘉義市西區林森西路282號

電話｜0905-012-390

網址｜台灣花磚博物館

時間｜10:00∼12:00、14:00∼17:00 (週一、二休)

價格｜門票50元

　

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博物館老屋東南亞

行遍天下

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