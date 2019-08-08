親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島

花蓮遊覽車撞分隔島再撞路燈 9名新加坡遊客輕傷

台南12公尺天空步道！坐擁180度山景絕美山景，8月開放免預約日

2019-08-08 19:01聯合新聞網 文／遊妤思

在台南的12公尺長的天空步道，因為透明玻璃的地面和絕美的山景，兩年前一開放就造成轟動，但老闆為了維護環境生態以及旅遊品質，目前採臉書訊息預約的方式入場。而在近期竟然開放免預約日，你只要在8月份週二、週三前往天空步道，就可以不用預約欣賞180度絕美山景，拍張令人驚嘆的美照留念，最近要去台南玩的朋友可不要錯過了！

圖／位於台南東山的174翼騎士驛站，是由一座廢棄農舍改建而成的複合式咖啡廳，並擁...
圖／位於台南東山的174翼騎士驛站，是由一座廢棄農舍改建而成的複合式咖啡廳，並擁有12公尺長的絕美天空步道。網友look1221授權
分享

位於台南東山的174翼騎士驛站，是由一座廢棄農舍改建而成的複合式咖啡廳，擁有一排面對山巒連綿的座位區，還有12公尺長的絕美天空步道，在這邊你可以享受到度假般放鬆的氛圍，且沒有時間限制，每到假日都有絡繹不絕的遊客前往捧場。但這裡原本只是重機車有的私人招待所，而店家為了分享這片美麗風景，近幾年歡迎遊客預約欣賞，最近每月還會還開放免預約的時段，讓更多朋友可以方便前來遊玩喔。

圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁
圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁
分享

圖／網友look1221授權
圖／網友look1221授權
分享

園內採自助式點取餐，雖然沒有門票費用，但有低銷100元。而老闆夫妻原本就是經營寵物咖啡館，所以也歡迎旅人們帶溫馴且無攻擊性寵物，但必須全程牽繩及隨時清理寵物排泄物，避免造成其他人困擾，讓大家共同維護這片美麗舒適的環境。

圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁
圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁
分享

圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁
圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁
分享

174翼騎士驛站

地址：台南市東山區南勢里南勢庄24-1號

電話：06-6863350

步道咖啡
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

口味多達30種、XXXL版大泡芙！ 嘉義超人氣「秒殺爆漿泡芙」在貓尾巴 購買秘訣快收下

2019-08-07 15:40

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

鳳梨當容器！傳承阿嬤祖傳秘方糖水的「南泉冰果室」

2019-07-08 21:02

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19

蝦到爆！排滿32隻草蝦的「隱藏版痛風披薩」雙拼口味爽爽吃蝦味

2019-07-02 16:30

台南浮誇美食「F4炒飯」隱藏在30年老店　烏魚子.干貝.大蝦.安格斯牛 滿滿一盤超豪華！

2019-06-27 16:28

40公分長魷魚串！台南「花園夜市」魷魚包著魚蛋＋熱狗　吸引爆高回頭率

2019-06-22 18:50

散步來吃～台南赤崁樓５家銅板美食　竟還有傳說中的垃圾麵、巨無霸布丁、辣豆花？！

2019-06-04 16:29

台南美食就是狂！超補「雞佛蛋餅」　還有這兩家在地人的隱藏版美食超夯

2019-05-30 12:06

鑽進台南「東菜市」令人驚豔的小吃美食讓你滿載而歸

2019-05-18 12:13

台南人氣排隊美食「銷魂蟹黃臭豆腐」 八塊只要40元銅板價！

2019-05-17 17:01

雞蛋糕裡真的有雞蛋！台南「轉圈圈雞蛋糕」甜鹹口味餡料滿滿

2019-05-14 12:07

霸氣！比臉盆還大的「砂鍋魚頭」超夯必嚐 嘉義大埔水庫秘境美食

2019-05-10 10:04

台南正宗水道蝦新開幕！擁有全台最長LED水道的「泰式料理」吃到飽！

2019-05-05 16:30

滿滿都蚵仔！台南「鮮蚵蔥抓餅」餅皮酥脆　用料豐富又大份

2019-05-03 18:00

球型pan pan鬆餅一吃難忘 「和喫鬆餅」台南隱藏店IG打卡熱

2019-04-30 17:22

六十年老字號「嘉義肉圓」炸得Q彈外皮、搭配特製醬汁超涮嘴

2019-04-27 17:00

4樣賣得嚇嚇叫！台南隱藏版大腸包小腸 每日限時4.5小時一開店就被掃光

2019-04-19 12:22

什麼都拿來包大塊炸雞排！熱量爆表超邪惡台南午茶之旅

2019-04-18 20:00

一秒來到京都喝咖啡？ 台灣最美神社咖啡館「昭和J18」 隱藏在嘉義百年公園裡的夢幻景點！

2019-03-26 15:36

新舊融合的嘉義三合院甜點屋 各式各樣莓果塔令人垂涎

2019-03-18 13:32

台南激推！6間老宅餐廳讓你掉入時光隧道裡

2019-02-03 08:58

Q彈炸湯圓+失控起司蛋餅好牽絲　台南早午餐「好時辰手工蛋餅」

2019-01-31 09:01

獨愛傳統大餅！ 邂逅臺南後壁菁寮新和源餅舖

2019-01-28 15:31

走進「台南西市場」７家不容錯過的老字號小吃

2019-01-27 10:00

台南「千歲尾牙」小旅行　年終尾牙就是要連吃3天呀！

2019-01-26 11:01

草莓戚風、抹茶布丁蛋糕三明治都超誘人！ 隱身民宅的甜點工作室 台南一旬一會

2019-01-23 11:01

發現「善化」驚喜好去處　直奔台南牛肉湯的故鄉

2019-01-11 09:58

罪惡美食系列！台南起司蛋餅「Bubuking鐵牛早餐車」

2018-12-21 09:00

北歐童話彩繪牆　台南「單賣共和國」獨特口味健康早餐

2018-12-07 08:00

老闆下麵很好吃.. 充滿幽默搞笑風格的台南暖食堂

2018-12-04 11:03

超大顆草莓！生乳捲、蛋糕盒佛心價 連關廟在地人都要用搶的

2018-12-03 11:49

充滿溫馨感的台南隱密小店 朋友家作客那樣輕鬆愜意

2018-11-26 08:00

一扒開就噴汁！嘉義美食桃城雞排「炸全雞」趁熱快吃吧

2018-11-21 10:02

隱身在台南巷弄，這對情侶、這家人的美食卻一點也不低調

2018-11-20 08:00
看更多

熱門文章

有種去「凶宅」過七夕嗎？33亡魂陪吃麻辣鍋，地點公開　民眾試膽：滿溫馨⋯

2019-08-07 14:54

口味多達30種、XXXL版大泡芙！ 嘉義超人氣「秒殺爆漿泡芙」在貓尾巴 購買秘訣快收下

2019-08-07 15:40

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

台中宵夜場這麼狂可以嗎！IG推「一整隻螃蟹粥」超霸氣

2019-08-05 15:45

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒

2019-08-02 21:00

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 12:31

宜蘭第1座「室內高爾夫」在寒沐　近300吋大螢幕揮杆超痛快

2019-08-08 09:25

2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

2019-07-29 22:06

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

西屯必吃！泡湯小熊好療癒，麻辣鍋還能鴨血吃到飽

2019-08-03 12:54

中台灣第1間！日本「壽司郎」8／23插旗台中　限定「極上鮪魚大腹」必吃

2019-08-07 14:39

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

超狂！龍蝦加購一隻不到200元 台北人氣爆棚三杯石頭火鍋吃到飽

2019-07-26 14:02

新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

2019-07-28 11:16

高雄燒肉名店插旗台中！獨家「純白陶瓷盤」烤出原汁原味

2019-07-29 12:05

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

逢甲超爆量吐司「京湛2.0」升級亮相！美味新力軍也加入啦

2019-07-28 22:00

韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

2019-07-22 11:19

吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

2019-07-21 16:00

CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06

爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26

Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

美食新天地／今點飯糰 食材豐富 50元有找

2019-07-27 13:00

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22

巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00

把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07

美食新天地／「The Four」塗鴉牆留念 吃美食交朋友

2019-07-29 10:20

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-19 09:15

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-10 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top