台南12公尺天空步道！坐擁180度山景絕美山景，8月開放免預約日

2019-08-08 19:01 聯合新聞網 文／遊妤思



在台南的12公尺長的天空步道，因為透明玻璃的地面和絕美的山景，兩年前一開放就造成轟動，但老闆為了維護環境生態以及旅遊品質，目前採臉書訊息預約的方式入場。而在近期竟然開放免預約日，你只要在8月份週二、週三前往天空步道，就可以不用預約欣賞180度絕美山景，拍張令人驚嘆的美照留念，最近要去台南玩的朋友可不要錯過了！

圖／位於台南東山的174翼騎士驛站，是由一座廢棄農舍改建而成的複合式咖啡廳，並擁有12公尺長的絕美天空步道。網友look1221授權 分享 facebook

位於台南東山的174翼騎士驛站，是由一座廢棄農舍改建而成的複合式咖啡廳，擁有一排面對山巒連綿的座位區，還有12公尺長的絕美天空步道，在這邊你可以享受到度假般放鬆的氛圍，且沒有時間限制，每到假日都有絡繹不絕的遊客前往捧場。但這裡原本只是重機車有的私人招待所，而店家為了分享這片美麗風景，近幾年歡迎遊客預約欣賞，最近每月還會還開放免預約的時段，讓更多朋友可以方便前來遊玩喔。

圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁 分享 facebook

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園內採自助式點取餐，雖然沒有門票費用，但有低銷100元。而老闆夫妻原本就是經營寵物咖啡館，所以也歡迎旅人們帶溫馴且無攻擊性寵物，但必須全程牽繩及隨時清理寵物排泄物，避免造成其他人困擾，讓大家共同維護這片美麗舒適的環境。

圖／截取自174翼騎士驛站 - 私人招待所粉絲專頁 分享 facebook

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174翼騎士驛站

地址：台南市東山區南勢里南勢庄24-1號

電話：06-6863350