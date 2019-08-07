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口味多達30種、XXXL版大泡芙！ 嘉義超人氣「秒殺爆漿泡芙」在貓尾巴 購買秘訣快收下

2019-08-07 15:40聯合新聞網 文／遊妤思

圖／豬飛小姐授權提供(以下同)
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嘉義最難買到的甜點就是「它」！ 位在義嘉義公園旁邊的「貓尾巴」，名氣可以說是跟沙鍋魚頭、雞肉飯不相上下，其中最熱門最有名氣的就是各式平價又爆漿的大泡芙，稱之為「秒殺泡芙」也當之無愧。傳說中一出爐就秒殺的超人氣泡芙，口味選擇多達30種，網友透露的購買密技就是「每天11:30左右就到現場等候，每半小時會有不同口味出爐」，晚來只能惋惜吃不到哦！

圖／豬飛小姐授權提供
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「貓尾巴」販售多種款式的麵包、西點、蛋糕，但其中就屬「泡芙」最熱賣，價格平實落在約35-55元左右、大顆又飽滿，眼前一座座泡芙山，佛心價格卻不失精緻，泡芙冰櫃擺滿的模樣實在驚人，不但是嘉義在地人喜歡，連外地人也都慕名而來。

圖／豬飛小姐授權提供
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這裡的泡芙外皮特色是蓬鬆口感，每一顆泡芙不只是表面有料，內餡更是滿到爆漿，一眼就可以看出口味，還會隨著季節做主力變化，像是芒果、覆盆子、黑糖麻糬、栗子、起酥、抹茶紅豆麻糬都是店家人氣泡芙，吃一顆就很有飽足感。帶大家來看看幾款必吃選擇：

草莓泡芙 $50

圖／豬飛小姐授權提供
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這款酸甜草莓一直架上人氣王，女生超級愛！泡芙上面有三顆完整的草莓，連卡士達醬都是用了滿滿草莓一起製作，整個泡芙散發濃郁草莓香氣。

黑糖泡芙 $35

圖／豬飛小姐授權提供
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滿滿的黑糖香氣內餡，最上層是黑糖蕨餅，最豪邁的吃法就是抓著泡芙大口咬，整個嘴唇沾滿奶油，才能好好體會這個泡芙的厲害。

覆盆子泡芙 $35

圖／豬飛小姐授權提供
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粉嫩嫩色澤的覆盆子光是聞到令人心情愉悅的果香味就不斷分泌口水，讓人一口接著一口吃下去，酸度鮮明，甜度不高，加上奶油內餡做的比較不膩，多吃幾顆都沒問題。

甜心泡芙 $135

圖／豬飛小姐授權提供
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這是超大泡芙！貓尾巴的泡芙已經比一般泡芙來的大顆，店內還有特製的XXXL版大型泡芙，一個人吃完大概可以榮登泡芙殺手寶座了！吃膩了海綿生日蛋糕，不妨換換口味拿泡芙當生日蛋糕吧。

圖／豬飛小姐授權提供
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店內的所有麵包和泡芙都不接受預約和寄放，泡芙大約自12點開始會一波一波地出爐，而且每一回出現的口味都不同，完全是可遇不可求的極致表現，所以想要吃到喜歡的口味，建議要早一點前往喔！

貓尾巴

地址：嘉義市東區民族路25號

電話：05-271-2895

營業時間：週二至週日10:00-21:30(每週一公休)

泡芙蛋糕甜點嘉義美食
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