國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

編輯：Shelly@ReadyGo

一提到位於台灣南部、北回歸線通過的熱情縣市─「嘉義」，大家心目中會馬上浮現哪樣美食呢？必定是「嘉義火雞肉飯」吧！但在這個記載著三百多年中日變遷歷史、充滿藝術與熱情的城市，嘉義所擁有的美味絕對不僅於此！

Netflex原創紀錄片《世界小吃》的亞洲篇便特別來到了嘉義拍攝，選出最有在地風情的特色小吃─砂鍋魚頭、火雞肉飯、豆花等，將台灣庶民美食推向國際舞台。那嘉義究竟還有什麼特色美食，能讓世界級的團隊垂涎三尺、流連忘返呢？接下來就來一一介紹嘉義市的特級平民美食吧！

圖-劉里長火雞肉飯/IG@mia9348 分享 facebook 嘉義第一名的小吃─火雞肉飯並非浪得虛名，鹹香的醬汁淋在彈牙飽滿的米飯與濕潤軟嫩、不乾柴的雞肉片上，米飯尤其浸滿了醬汁與雞油，再搭配著油蔥酥與開胃酸菜，令人一口接一口、欲罷不能。這是Netflex納入介紹之一的「劉里長火雞肉飯」，是當地人讚不絕口的宵夜好選擇。另外也很受歡迎的還有「噴水雞肉飯」、「民生火雞肉飯」、「阿溪火雞肉飯」等，嘉義人通常會再點些滷味小菜、下水湯來搭配，簡單卻又豐盛滿足。

圖/林聰明砂鍋魚頭 分享 facebook 想吃「林聰明砂鍋魚頭」就要有點耐心了！這家人山人海的餐廳總是大排長龍，濃郁的豬骨湯熬煮著大白菜、三層肉、黑木耳、豆皮等食材，燉煮軟爛的魚頭和沙茶醬的風味更是必吃重點，使各地民眾慕名而來。

圖-源興御香屋/IG@www_benlover 分享 facebook 飽食一頓後若想喝點清爽的飲料解膩，絕對要到這家排隊名店─「源興御香屋」點杯招牌葡萄柚綠茶，半糖少冰是店家推薦的黃金比例，可以讓葡萄柚微酸苦的果香與綠茶的清甜完美融合。最特別的是還可以吃到大塊的真實葡萄柚果肉，用料絲毫不手軟，裡面還藏有一顆酸甜的梅子，清涼又消暑，夏天喝再適合不過了。

圖-湯城鵝行/IG@motor1217 分享 facebook 嘉義知名景點「檜意森活村」不只是悠閒渡假散心的好去處，也藏有令人口水直流的美食！「湯城鵝行」除了有可愛的建築物與俏皮的鵝裝飾之外，裡頭販賣的鵝翅、鵝掌、Q綿鐵鵝蛋、金蔥鵝油都是最佳的伴手禮，鵝肉飯和花雕醉鵝、鵝肉丸湯更是必吃，軟嫩的鵝肉不需多餘的調味，簡單的醬汁便能吃出肉質本身的清甜，到「檜意森活村」遊玩的旅客一定要來嘗試看看！

圖-阿娥豆漿豆花/IG@_marksfood_ 分享 facebook 鹹食吃完了，那就來碗豆花吧！「阿娥豆漿豆花」是嘉義最純樸的美味，豆花綿密細緻、豆漿味道濃郁且質地清爽，再搭配上香甜的花生、紅豆或綠豆，一碗才30元，吃的平價又健康。

圖-夢露冰菓室/IG@xbe___ 分享 facebook 圖-小時候麵茶冰/IG@ji_xinnn 分享 facebook 下午茶時間只吃一攤哪夠，最受女孩歡迎的「夢露冰菓室」好吃又好拍，復古可愛的室內設計與料多實在的季節限定的粉嫩系草莓刨冰絕對是打卡重點。不過，店裡最有特色的還是「小時候麵茶冰」，麵茶口感濃郁醇厚，搭配燉煮軟糯的甘甜紅豆與抹茶湯圓，還可以另外加點珍珠粉圓等配料，口味層次實在非常豐富。

圖-幸福山丘/IG@ny.c_ 分享 facebook 「幸福山丘」咖啡屋也是個網美打卡勝地，點一杯焦糖咖啡那堤，搭配招牌的老奶奶磅蛋糕或是特色歐式麵包，坐在窗邊聊天、欣賞風景，便可優雅的打發下午時光。

圖-北回水晶餃/IG@foodtown_honest 分享 facebook 嘉義美食種類繁多、不勝枚舉，除了上述較知名的店家外，還有跟包子一樣大、口感Q彈肉餡飽滿的「北回水晶餃」，裡面還加了屏東特色「豆仔薯」。

圖-共匪餅/IG@tainan.food_jane 分享 facebook 內餡塞滿高麗菜、冬粉、蘿蔔絲和蛋的是「共匪餅」，甜口味的則是滿滿的花生與芝麻。

圖-阿婆烤玉米/IG@ccwu 分享 facebook 可以自選軟硬、花生醬汁鹹甜又帶點豬油香的「阿婆烤玉米」，由年長卻很有精神的阿婆親自掌控火侯、絕不馬虎。

如此多樣的庶民美食為嘉義增添不少魅力，也是嘉義人引以為傲的家鄉美味。若是想來嘉義旅遊，必定得空著肚子造訪，讓這裡的特色小吃填飽與豐富身心靈吧！

延伸閱讀>>【 嘉義懶人包 】2019最夯的IG打卡景點 嘉義也可以這樣玩！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」