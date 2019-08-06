親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

印度版新疆？喀什米爾憲法自治特權遭「突襲廢除」

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03ReadyGo出發前

編輯：Shelly@ReadyGo

一提到位於台灣南部、北回歸線通過的熱情縣市─「嘉義」，大家心目中會馬上浮現哪樣美食呢？必定是「嘉義火雞肉飯」吧！但在這個記載著三百多年中日變遷歷史、充滿藝術與熱情的城市，嘉義所擁有的美味絕對不僅於此！

Netflex原創紀錄片《世界小吃》的亞洲篇便特別來到了嘉義拍攝，選出最有在地風情的特色小吃─砂鍋魚頭、火雞肉飯、豆花等，將台灣庶民美食推向國際舞台。那嘉義究竟還有什麼特色美食，能讓世界級的團隊垂涎三尺、流連忘返呢？接下來就來一一介紹嘉義市的特級平民美食吧！

圖-劉里長火雞肉飯/IG@mia9348
圖-劉里長火雞肉飯/IG@mia9348
分享
嘉義第一名的小吃─火雞肉飯並非浪得虛名，鹹香的醬汁淋在彈牙飽滿的米飯與濕潤軟嫩、不乾柴的雞肉片上，米飯尤其浸滿了醬汁與雞油，再搭配著油蔥酥與開胃酸菜，令人一口接一口、欲罷不能。這是Netflex納入介紹之一的「劉里長火雞肉飯」，是當地人讚不絕口的宵夜好選擇。另外也很受歡迎的還有「噴水雞肉飯」、「民生火雞肉飯」、「阿溪火雞肉飯」等，嘉義人通常會再點些滷味小菜、下水湯來搭配，簡單卻又豐盛滿足。

圖/林聰明砂鍋魚頭
圖/林聰明砂鍋魚頭
分享
想吃「林聰明砂鍋魚頭」就要有點耐心了！這家人山人海的餐廳總是大排長龍，濃郁的豬骨湯熬煮著大白菜、三層肉、黑木耳、豆皮等食材，燉煮軟爛的魚頭和沙茶醬的風味更是必吃重點，使各地民眾慕名而來。

圖-源興御香屋/IG@www_benlover
圖-源興御香屋/IG@www_benlover
分享
飽食一頓後若想喝點清爽的飲料解膩，絕對要到這家排隊名店─「源興御香屋」點杯招牌葡萄柚綠茶，半糖少冰是店家推薦的黃金比例，可以讓葡萄柚微酸苦的果香與綠茶的清甜完美融合。最特別的是還可以吃到大塊的真實葡萄柚果肉，用料絲毫不手軟，裡面還藏有一顆酸甜的梅子，清涼又消暑，夏天喝再適合不過了。

圖-湯城鵝行/IG@motor1217
圖-湯城鵝行/IG@motor1217
分享
嘉義知名景點「檜意森活村」不只是悠閒渡假散心的好去處，也藏有令人口水直流的美食！「湯城鵝行」除了有可愛的建築物與俏皮的鵝裝飾之外，裡頭販賣的鵝翅、鵝掌、Q綿鐵鵝蛋、金蔥鵝油都是最佳的伴手禮，鵝肉飯和花雕醉鵝、鵝肉丸湯更是必吃，軟嫩的鵝肉不需多餘的調味，簡單的醬汁便能吃出肉質本身的清甜，到「檜意森活村」遊玩的旅客一定要來嘗試看看！

圖-阿娥豆漿豆花/IG@_marksfood_
圖-阿娥豆漿豆花/IG@_marksfood_
分享
鹹食吃完了，那就來碗豆花吧！「阿娥豆漿豆花」是嘉義最純樸的美味，豆花綿密細緻、豆漿味道濃郁且質地清爽，再搭配上香甜的花生、紅豆或綠豆，一碗才30元，吃的平價又健康。

圖-夢露冰菓室/IG@xbe___
圖-夢露冰菓室/IG@xbe___
分享
圖-小時候麵茶冰/IG@ji_xinnn
圖-小時候麵茶冰/IG@ji_xinnn
分享
下午茶時間只吃一攤哪夠，最受女孩歡迎的「夢露冰菓室」好吃又好拍，復古可愛的室內設計與料多實在的季節限定的粉嫩系草莓刨冰絕對是打卡重點。不過，店裡最有特色的還是「小時候麵茶冰」，麵茶口感濃郁醇厚，搭配燉煮軟糯的甘甜紅豆與抹茶湯圓，還可以另外加點珍珠粉圓等配料，口味層次實在非常豐富。

圖-幸福山丘/IG@ny.c_
圖-幸福山丘/IG@ny.c_
分享
「幸福山丘」咖啡屋也是個網美打卡勝地，點一杯焦糖咖啡那堤，搭配招牌的老奶奶磅蛋糕或是特色歐式麵包，坐在窗邊聊天、欣賞風景，便可優雅的打發下午時光。

圖-北回水晶餃/IG@foodtown_honest
圖-北回水晶餃/IG@foodtown_honest
分享
嘉義美食種類繁多、不勝枚舉，除了上述較知名的店家外，還有跟包子一樣大、口感Q彈肉餡飽滿的「北回水晶餃」，裡面還加了屏東特色「豆仔薯」。

圖-共匪餅/IG@tainan.food_jane
圖-共匪餅/IG@tainan.food_jane
分享
內餡塞滿高麗菜、冬粉、蘿蔔絲和蛋的是「共匪餅」，甜口味的則是滿滿的花生與芝麻。

圖-阿婆烤玉米/IG@ccwu
圖-阿婆烤玉米/IG@ccwu
分享
可以自選軟硬、花生醬汁鹹甜又帶點豬油香的「阿婆烤玉米」，由年長卻很有精神的阿婆親自掌控火侯、絕不馬虎。

如此多樣的庶民美食為嘉義增添不少魅力，也是嘉義人引以為傲的家鄉美味。若是想來嘉義旅遊，必定得空著肚子造訪，讓這裡的特色小吃填飽與豐富身心靈吧！

延伸閱讀>>【 嘉義懶人包 】2019最夯的IG打卡景點 嘉義也可以這樣玩！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

雞肉飯小吃豆花

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

鳳梨當容器！傳承阿嬤祖傳秘方糖水的「南泉冰果室」

2019-07-08 21:02

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19

蝦到爆！排滿32隻草蝦的「隱藏版痛風披薩」雙拼口味爽爽吃蝦味

2019-07-02 16:30

台南浮誇美食「F4炒飯」隱藏在30年老店　烏魚子.干貝.大蝦.安格斯牛 滿滿一盤超豪華！

2019-06-27 16:28

40公分長魷魚串！台南「花園夜市」魷魚包著魚蛋＋熱狗　吸引爆高回頭率

2019-06-22 18:50

散步來吃～台南赤崁樓５家銅板美食　竟還有傳說中的垃圾麵、巨無霸布丁、辣豆花？！

2019-06-04 16:29

台南美食就是狂！超補「雞佛蛋餅」　還有這兩家在地人的隱藏版美食超夯

2019-05-30 12:06

鑽進台南「東菜市」令人驚豔的小吃美食讓你滿載而歸

2019-05-18 12:13

台南人氣排隊美食「銷魂蟹黃臭豆腐」 八塊只要40元銅板價！

2019-05-17 17:01

雞蛋糕裡真的有雞蛋！台南「轉圈圈雞蛋糕」甜鹹口味餡料滿滿

2019-05-14 12:07

霸氣！比臉盆還大的「砂鍋魚頭」超夯必嚐 嘉義大埔水庫秘境美食

2019-05-10 10:04

台南正宗水道蝦新開幕！擁有全台最長LED水道的「泰式料理」吃到飽！

2019-05-05 16:30

滿滿都蚵仔！台南「鮮蚵蔥抓餅」餅皮酥脆　用料豐富又大份

2019-05-03 18:00

球型pan pan鬆餅一吃難忘 「和喫鬆餅」台南隱藏店IG打卡熱

2019-04-30 17:22

六十年老字號「嘉義肉圓」炸得Q彈外皮、搭配特製醬汁超涮嘴

2019-04-27 17:00

4樣賣得嚇嚇叫！台南隱藏版大腸包小腸 每日限時4.5小時一開店就被掃光

2019-04-19 12:22

什麼都拿來包大塊炸雞排！熱量爆表超邪惡台南午茶之旅

2019-04-18 20:00

一秒來到京都喝咖啡？ 台灣最美神社咖啡館「昭和J18」 隱藏在嘉義百年公園裡的夢幻景點！

2019-03-26 15:36

新舊融合的嘉義三合院甜點屋 各式各樣莓果塔令人垂涎

2019-03-18 13:32

台南激推！6間老宅餐廳讓你掉入時光隧道裡

2019-02-03 08:58

Q彈炸湯圓+失控起司蛋餅好牽絲　台南早午餐「好時辰手工蛋餅」

2019-01-31 09:01

獨愛傳統大餅！ 邂逅臺南後壁菁寮新和源餅舖

2019-01-28 15:31

走進「台南西市場」７家不容錯過的老字號小吃

2019-01-27 10:00

台南「千歲尾牙」小旅行　年終尾牙就是要連吃3天呀！

2019-01-26 11:01

草莓戚風、抹茶布丁蛋糕三明治都超誘人！ 隱身民宅的甜點工作室 台南一旬一會

2019-01-23 11:01

發現「善化」驚喜好去處　直奔台南牛肉湯的故鄉

2019-01-11 09:58

罪惡美食系列！台南起司蛋餅「Bubuking鐵牛早餐車」

2018-12-21 09:00

北歐童話彩繪牆　台南「單賣共和國」獨特口味健康早餐

2018-12-07 08:00

老闆下麵很好吃.. 充滿幽默搞笑風格的台南暖食堂

2018-12-04 11:03

超大顆草莓！生乳捲、蛋糕盒佛心價 連關廟在地人都要用搶的

2018-12-03 11:49

充滿溫馨感的台南隱密小店 朋友家作客那樣輕鬆愜意

2018-11-26 08:00

一扒開就噴汁！嘉義美食桃城雞排「炸全雞」趁熱快吃吧

2018-11-21 10:02

隱身在台南巷弄，這對情侶、這家人的美食卻一點也不低調

2018-11-20 08:00

迷路還是要去！台南巷弄小店 連導航都隱藏的美味

2018-11-09 15:30

歲時旬遊 台南美味食旅 把握冬日滋味

2018-10-23 10:01
看更多

熱門文章

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 12:31

2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

2019-07-29 22:06

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

台中宵夜場這麼狂可以嗎！IG推「一整隻螃蟹粥」超霸氣

2019-08-05 15:45

新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

2019-07-28 11:16

吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒

2019-08-02 21:00

超狂！龍蝦加購一隻不到200元 台北人氣爆棚三杯石頭火鍋吃到飽

2019-07-26 14:02

高雄燒肉名店插旗台中！獨家「純白陶瓷盤」烤出原汁原味

2019-07-29 12:05

逢甲超爆量吐司「京湛2.0」升級亮相！美味新力軍也加入啦

2019-07-28 22:00

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

西屯必吃！泡湯小熊好療癒，麻辣鍋還能鴨血吃到飽

2019-08-03 12:54

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

國際級庶民美食！ 你所不知道的嘉義小吃

2019-08-06 11:03

傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

美食新天地／今點飯糰 食材豐富 50元有找

2019-07-27 13:00

韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04

吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

2019-07-21 16:00

「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

2019-07-22 11:19

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

美食新天地／「The Four」塗鴉牆留念 吃美食交朋友

2019-07-29 10:20

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19

CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06

爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08

巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22

鳳梨當容器！傳承阿嬤祖傳秘方糖水的「南泉冰果室」

2019-07-08 21:02

把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-10 12:46

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-19 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top