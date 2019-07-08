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暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19聯合新聞網 文／遊妤思

傳承了「藥補不如食補」，將火鍋與中藥結合的德記。圖／跟著關關看世界授權提供(以下...
傳承了「藥補不如食補」，將火鍋與中藥結合的德記。圖／跟著關關看世界授權提供(以下同）
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想要嘗試一下美食與中藥結合的食補美味嗎？台南這間充滿創意中藥店風格的「德記」中藥火鍋，提供溫補與美味兼具的火鍋料理，最近暑假開始推出火鍋吃到飽方案，於7、8月每天晚上8點至9點半限時供應，從肉品、蔬菜、火鍋料、穀物、甜點任你點，選擇最低價位的鍋物，每人不用500元就能吃得超滿足哦！

門口右手邊佈置成中藥店櫃檯。圖／跟著關關看世界授權提供
門口右手邊佈置成中藥店櫃檯。圖／跟著關關看世界授權提供
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一進門有屏風遮蔽，顯現小小神祕感。圖／跟著關關看世界授權提供
一進門有屏風遮蔽，顯現小小神祕感。圖／跟著關關看世界授權提供
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德記中藥火鍋的創辦人父親在新竹開設具百年歷史的「杏春德記中藥房」，因傳承了「藥補不如食補」的家訓，所以創造出溫補又美味的中藥火鍋藉此將祖業發揚光大！一進入德記就能感受店內挑高空間的舒適感，加上暈黃燈光與整體木質元素，整間店顯得更有質感，店內從雙人座、四人桌到大長桌，甚至還有圓桌包廂，餐點類型也從迷你鍋、鴛鴦鍋、四人鍋到吃到飽都有，不管一個人前來或是多人共同聚餐都能吃得滿意。

整體打造成創意的中藥店風格。圖／跟著關關看世界授權提供
整體打造成創意的中藥店風格。圖／跟著關關看世界授權提供
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湯中還看得到少許溫補的中藥材。圖／跟著關關看世界授權提供
湯中還看得到少許溫補的中藥材。圖／跟著關關看世界授權提供
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德記火鍋的鍋具使用充滿中國風的古銅鍋，鍋蓋上頭還有一隻祥瑞福獸，與特意營造出的古典用餐環境好搭。連醬料檯都打造成中藥櫃概念，八種醬料可依自己的口味作搭配，也能參考德記火鍋醬料的黃金比例，在裝呈醬料時感覺像要去抓藥一樣，非常有意思。白飯也是無限享用，最有趣的是店家提供了白胡椒和黑胡椒粒讓客人體驗研磨藥材的樂趣，處處小細節都和中藥息息相關，感覺店家很用心。

連醬料檯都打造成中藥櫃概念，八種醬料可以依自己的口味作搭配。圖／跟著關關看世界授...
連醬料檯都打造成中藥櫃概念，八種醬料可以依自己的口味作搭配。圖／跟著關關看世界授權提供
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菜盤都是新鮮蔬菜和菇類，煮進藥膳湯裡香噴噴。圖／跟著關關看世界授權提供
菜盤都是新鮮蔬菜和菇類，煮進藥膳湯裡香噴噴。圖／跟著關關看世界授權提供
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德記提供迷你鍋、個人鍋，超過10種口味任君挑選！迷你鍋是近期推出的全新鍋物，整鍋有肉有菜直接幫你搭配好，適合午餐時間有限的上班族，可以快速解決一餐，目前是周一~周五的午餐內用外帶限定，其餘時間就只提供外帶。

鍋具使用充滿中國風的古銅鍋，看起來很有質感。圖／跟著關關看世界授權提供
鍋具使用充滿中國風的古銅鍋，看起來很有質感。圖／跟著關關看世界授權提供
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吸附藥膳湯汁的肋排，令人食指大動。圖／跟著關關看世界授權提供
吸附藥膳湯汁的肋排，令人食指大動。圖／跟著關關看世界授權提供
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個人鍋則以麻辣鍋底和藥膳類湯底，最受歡迎！可以算德記的招牌之一的「麻辣鍋」，用了20幾種中藥材去熬製，湯底喝起來香醇濃郁、麻而不辣，附上的鴨血跟豆腐，鴨血滷得軟嫩多汁、豆腐孔隙很多也可以吸附飽滿湯汁，讓人忍不住一口接一口。「藥膳鍋」吃完還可以煮雜炊，飯後店員送上蛋、白飯、蔥花和一些調味，雜炊讓湯頭的菁華更濃縮，藥膳香氣更加明顯，煮好的雜炊再灑上海苔絲看起來超美味，吃進嘴裡香醇又回甘，十分有飽足感。

鴨血柔嫩飽滿，一咬就噴汁。圖／跟著關關看世界授權提供
鴨血柔嫩飽滿，一咬就噴汁。圖／跟著關關看世界授權提供
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吸附飽滿湯汁的豆腐，一口咬下蠻過癮。圖／跟著關關看世界授權提供
吸附飽滿湯汁的豆腐，一口咬下蠻過癮。圖／跟著關關看世界授權提供
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吃到飽方案包含了鴨血、豆腐無限續點。圖／跟著關關看世界授權提供
吃到飽方案包含了鴨血、豆腐無限續點。圖／跟著關關看世界授權提供
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雜炊再灑上海苔絲看起來超美味。圖／跟著關關看世界授權提供
雜炊再灑上海苔絲看起來超美味。圖／跟著關關看世界授權提供
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甜點有桂花糕、手工豆花、決明子紅茶。圖／跟著關關看世界授權提供
甜點有桂花糕、手工豆花、決明子紅茶。圖／跟著關關看世界授權提供
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暑假期間，德記中藥火鍋推出全新的吃到飽限時專案，最便宜不用500就能吃到！每天晚上8點~9點半限時供應，從肉品、蔬菜、火鍋料、穀物、甜點全都任你點，吃不夠還可以無限加點，如果選擇厚工高鈣湯或是鮮甜蔬菜湯，只要花499元就能吃到飽，若選擇德記麻辣湯或是果釀酸白菜，則是699元吃到飽，若點的是麻辣湯鍋，還能無限續點鴨血、豆腐，包你吃得很過癮。想要體驗的朋友請記好時間免得白跑一趟囉。

圖／跟著關關看世界授權提供
圖／跟著關關看世界授權提供
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四種湯頭的火鍋吃到飽方案。圖／跟著關關看世界授權提供
四種湯頭的火鍋吃到飽方案。圖／跟著關關看世界授權提供
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櫃檯提供梅餅感覺好懷舊，臨走前別忘了吃上一顆。圖／跟著關關看世界授權提供
櫃檯提供梅餅感覺好懷舊，臨走前別忘了吃上一顆。圖／跟著關關看世界授權提供
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德記中藥火鍋 台南總店

地址:台南市中西區永華路一段307號

電話:(06)298-5487

營業時間:周一~周五 11:30~14:30、17:30~22:00 / 周六~周日 11:30~22:00

注意事項:內用一成服務費、用餐限2小時、共鍋酌收250+10%，可抵單點消費、外帶低消1000元不收服務費(迷你鍋除外)

火鍋吃到飽麻辣鍋滷肉飯甜點
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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