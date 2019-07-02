蝦到爆！排滿32隻草蝦的「隱藏版痛風披薩」雙拼口味爽爽吃蝦味

2019-07-02 16:30 聯合新聞網 文／遊妤思



國華街堪稱是台南美食的一級戰區，但除了傳統老店外，也有不少新穎的店家紛紛開幕。這家超人氣披薩店「七平方創新PIZZArestaurant」就是其一，而他們在4月份的推出一款，超浮誇的隱藏版菜單「痛風披薩」，海鮮口味名符其實，只見到12吋的披薩上佔了滿滿的蝦子，咬一口蝦味直接爆棚阿！

圖／超浮誇痛風披薩，滿滿的草蝦躺好躺滿。網友hanyu_912、玉玉の日々食&旅授權 分享 facebook

七平方創新披薩口味相當有創意，用料也是真材實料，不論是家人聚餐，或是三五好友共享都很適合。但今天要介紹的是一款沒有在菜單上面的隱藏版披薩，叫做「今天不想睡」，12吋的披薩上面排滿32隻滿滿的草蝦，畫面非常浮誇，而裡面的蝦子，老闆都已經去殼處理過了，食用起來非常方便。

圖／七平方創新PIZZArestaurant」4月份的推出一款超浮誇的隱藏版菜單「痛風披薩」。擷取自官方粉絲團。 分享 facebook

圖／一片上面就有四隻蝦蝦，喜歡吃蝦的朋友可不要錯過囉！

圖／擷取自官方粉絲團。 分享 facebook

圖／一片上面就有四隻蝦蝦，喜歡吃蝦的朋友可不要錯過囉！網友hanyu_912、玉玉の日々食&旅授權 分享 facebook

披薩採雙拼方式，一整塊就有蜂蜜芥末跟泰式酸辣兩種口味，餅皮的厚度脆度恰到好處，配上濃濃的起司沾醬，非常過癮。目前店內有優惠，任何主餐加套餐飲料不管點什麼，都可以無限續杯。對若「痛風披薩」有興趣的朋友，這款隱藏版菜單，只限定內用，而且數量有限，建議可先打電話預約，快來一起吃蝦吧！

圖／網友bighead7726授權 分享 facebook

圖／擷取自官方粉絲團。 分享 facebook

七平方創新PIZZArestaurant

地址：台南市中西區國華街二段16號

時間：1130-1400、1730-2100 (平日)；1130-1500、1700-2130 (假日)

電話：(06)2200077

今晚不用睡NT.699元