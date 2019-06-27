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台南浮誇美食「F4炒飯」隱藏在30年老店　烏魚子.干貝.大蝦.安格斯牛 滿滿一盤超豪華！

2019-06-27 16:28聯合新聞網 文／遊妤思

組圖／艾妮可Guten Appetit 美味人生、amos0716、hanyu_...
組圖／艾妮可Guten Appetit 美味人生amos0716hanyu_912提供
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向大家推薦一間賣著超浮誇海陸炒飯的台南隱藏版老店！這盤擺了滿滿烏魚子、干貝、大蝦、和安格斯牛肉等超澎湃食材，被店家命名為「F4炒飯」，成為超奢華又接地氣的在地美味，其實是出自一間台南在地30多年老店「佳佳餐飲屋」，幾年前曾因50元佛心芒果冰受到媒體報導，沒想到近兩年再度因這一盤浮誇澎湃的F4炒飯人氣翻紅，夯到連食尚玩家也特地來採訪哦！

圖／艾妮可Guten Appetit 美味人生授權提供 (以下同)
圖／艾妮可Guten Appetit 美味人生授權提供 (以下同)
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隱藏在台南南區五妃街的巷弄內的「佳佳餐飲屋」，台南在地人幾乎都知道，是間價格平實卻料好實在的老店，從店內牆上照片可以發現已有不少美食節目來採訪報導。近期大家慕名而來的就是這盤菜單上沒有的隱藏版美食「F4炒飯」。網友艾妮可表示這是她吃過最浮誇又豪華的炒飯，特別喜歡他們家把炒飯炒得粒粒分明口感，還有一口氣將烏魚子、干貝、大蝦、安格斯黑牛美美地陳列在炒飯上，讓人能夠品嚐到滿滿的海味，視覺上更加享受！

圖／艾妮可Guten Appetit 美味人生授權提供
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圖／艾妮可Guten Appetit 美味人生授權提供
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F4炒飯，290元

在炒飯裡頭吃到紮實香醇的10片烏子魚和飽滿彈牙的大蝦，擺滿了安格斯黑牛肉，再來顆大干貝加持。四樣奢華食材擺放在樸實美味的炒飯上，取名媲美流星花園奢華氣息的「F4」，實在是挺貼切的呀！

圖／IG:hanyu_912授權提供 (以下同)
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圖／IG:amos0716授權提供 (以下同)
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烏.干.蝦炒飯，230元

專為不吃牛肉的朋友設計的烏干蝦炒飯，呈盤的方式和F4炒飯略有不同，但本質一樣是放上10片烏魚子、中間在放上4隻大蝦和一顆大干貝，一樣可以讓人吃的超滿足！

圖／IG:amos0716授權提供
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圖／IG:amos0716授權提供
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吃起來其實很有家的味道的「佳佳餐飲屋」，店面沒有特別裝潢，為的是用平實價格提供誠意十足的美味品質，整體CP值相當高，因此受到不少學生喜愛青睞！

圖／艾妮可Guten Appetit 美味人生授權提供
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圖／IG:hanyu_912授權提供
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佳佳餐飲屋

地址：台南市中西區健康路一段410巷35號

電話：06-2133988

營業時間：11:00~15:00、16:30~20:30

炒飯老店
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