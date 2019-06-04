散步來吃～台南赤崁樓５家銅板美食 竟還有傳說中的垃圾麵、巨無霸布丁、辣豆花？！

2019-06-04 16:29 聯合新聞網 文／遊妤思



台南美食小吃吃不完，來到這裡就是美食天堂！這一回我們一起跟著「小象愛出門」來到著名的「台南赤崁樓」尋找週遭著名美食，打算好好地邊走邊吃邊挖掘一番，數一數發現全部都是台南銅板美食，連打算尋找傳說中的「垃圾麵」，竟然也在市場秘密通道裡找到了，還有最新人氣厚乳奶茶、史上最大巨無霸大布丁、超Ｑ肉圓...快來一起嚐嚐台南赤崁樓５家散步美食！

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1.古玥茶棧

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從台中飲料戰區起家，來到台南開設旗艦店的古玥茶棧，以「獨家厚乳」、「豆香紅茶」最知名，其中厚乳珍珠奶茶最為迷人，吸入一口Ｑ彈的珍珠，再搭上清涼奶茶，一股散發至喉頭的濃郁奶香味，與其他家的奶茶很不同、非常有餘韻！夏天來到台南先來一杯清涼暢快的飲涼，才夠消暑，繼續大嚐美食。

地址：台南市中西區民族路二段205號

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2.鴨母寮市場炭火麵

來到台南鴨母寮菜市場找尋傳說中的「垃圾麵」，這家無店名、無招牌、無菜單的麵攤，已經有60多年的歷史，地點非常隱密，位在市場的最裡面角落，如果找不到，建議直接問問市場內的攤販。

其實這碗麵叫做「炭火麵」，店家採用傳統炭火煮陽春麵，因此多了一股炭香味，麵條有口感、湯頭香甜，老闆推薦加一點點辣會更加好吃，販賣的品項很簡單，有湯麵、乾麵兩種及古早味紅茶，可以另選擇加餛飩、魚丸、貢丸、肉丸，也可以採買市場食材讓店家幫忙現燙來吃。

至於垃圾麵的由來有兩說，一是老闆說其他店家忌妒他們生意被叫成垃圾麵，還有一說是早期市場的垃圾場就在那邊附近，就流傳開來成為垃圾麵了。非常在地又隱藏版的美食小吃，值得前往一試！

地址：台南市中西區成功路215號

時間：06:30-13:30(農曆初三、十七休息)

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3.鴨母寮市場阿婆布丁

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這款史上最大巨無霸的古早味雞蛋布丁也是在台南鴨母寮菜市場內，被稱之為鴨母寮市場阿婆布丁(弘記美食店)，在食尚玩家報導和IG社群紅翻天的吃法，就是把小布丁疊到大布丁上頭一起吃，更能品嚐到焦香濃郁的黑糖香氣與雞蛋味十足的布丁，適合多人一起分食，小布一顆15元、大布丁一顆85元，不過大布丁則是要事前向店家預定才吃得到的哦！

地址：台南市北區裕民街3號

時間：07：00～12：00(週一店休)

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4.德記古早味汕頭豆花

早期的豆花都是從扁擔起家，德記豆花門口也有一個古色古香的豆花攤子，除了一般白豆花、加糖水加料，店內的豆花口味也非常多元且特別，獲得網友一致好評的熱情老闆，還可能吃得到老闆自製推薦的花蜜豆花、玫瑰豆花等等，還有一款隱藏版「洛神花豆花(辣)」，對～您沒看錯，就是加了辣的辣味豆花，洛神酸甜香氣再加一點點辣味的餘韻，實在是很特別的口味呀！

地址：台南市北區成功路228號

營業時間：08:00–22:00

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5.武廟肉圓

已經有40多年歷史的武廟肉圓，聽說早期就是在台南武廟旁邊擺攤而起名，這種肉圓是清蒸的方式，更加清爽不油膩，淋上醬汁的肉圓，咕溜、咕溜滑亮的模樣，看起來更加美味誘人，每份3粒售價60元，每日限量販售，賣完即止。

地址：台南市中西區永福路二段194號

時間：10:30-17:00(周二公休)

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