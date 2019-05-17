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台南人氣排隊美食「銷魂蟹黃臭豆腐」 八塊只要40元銅板價！

2019-05-17 17:01聯合新聞網 文／遊妤思

臭豆腐也能吃得這麼有創意！ 外脆內嫩的臭豆腐搭上滿滿蟹黃，再配上爽口泡菜，呈現出完美的味覺層次…這是位於台南市紅遍IG打卡人氣美食「張師傅臭豆腐」，除了原味還有熱門受歡迎的「港式蟹黃臭豆腐」，滿滿蟹黃鋪在現炸出爐的臭豆腐上，一份只要40元，另外還有其他4種特色醬料口味可選擇，難怪成為台南在地必朝聖超高CP值的銅板美食！

港式蟹黃臭豆腐。圖／IG：fangieat授權
港式蟹黃臭豆腐。圖／IG：fangieat授權
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港式蟹黃臭豆腐。圖／IG：eatingate.gif授權
港式蟹黃臭豆腐。圖／IG：eatingate.gif授權
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位於台南市民族路上靠近海安路口，有間在臭豆腐小吃界中數一數二受歡迎的張師傅臭豆腐，經常要排隊等上半個鐘頭以上，才能幸運吃到特色口味臭豆腐，除了原味、港式蟹黃，另外還有泰式椒麻、日式蒲燒、白醬起司、歐式料理四種，其中「港式蟹黃」是最熱門的口味，一份八塊只要40元，平均一塊臭豆腐是5元的超CP值價格。

港式蟹黃臭豆腐(上)、日式照燒臭豆腐(下)。圖／IG：fangieat授權
港式蟹黃臭豆腐(上)、日式照燒臭豆腐(下)。圖／IG：fangieat授權
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港式蟹黃臭豆腐。圖／IG：eatingate.gif授權
港式蟹黃臭豆腐。圖／IG：eatingate.gif授權
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到台南玩的朋友可以體驗這款不一樣的下午茶，每天下午3點才開賣，賣到晚間9點或者賣完即收攤，每一盒整齊排列的特色臭豆腐，現已成為IG打卡熱門美食，網友們可能會看見早期的12塊裝、6塊裝，到目前最新的8塊裝組合。老闆指出一開始是臭豆腐12塊裝價格50元，讓大家吃到超佛心價小吃，隨後顧客反應想要吃到更多不一樣的口味組合，才把份量改小、口味增多，直到近期在價格和份量上作調整，目前店家販售的是8塊裝臭豆腐，只要銅板價40元，同樣CP值爆表啊！

圖／吃在台南粉絲團授權
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圖／吃在台南粉絲團授權
圖／吃在台南粉絲團授權
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張師傅臭豆腐

地址：台南市中西區民族路三段67號

電話：0930-996907

時間：15:00-21:00，週一公休

台南美食

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