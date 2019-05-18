鑽進台南「東菜市」令人驚豔的小吃美食讓你滿載而歸
聚集眾多攤商的東菜市，是台南在地人重要的日常生活據點，其中也隱藏許多古早味小吃，令人驚喜的是也有年輕攤家進駐，帶來新舊融合的面貌。
★金鳳老牌麵店
位於東菜市、開店至今超過半個世紀的金鳳老牌麵店，坐落於市場轉角處，是在地人才知道的傳統小吃店。店內主要販賣道地的陽春麵，手工製作的麵條搭配肉燥，鹹香味十足；涼麵、麻醬乾麵也是人氣品項，再切盤滷味、搭配燙青菜與熱湯，就是簡單又滿足的一餐。儘管走過半個多世紀，店內餐點價格仍是相當親民，深受在地人的喜愛。
【店家資訊】
地址：台南市中西區青年路172巷2號
電話：（06）227-2283
營業時間：06：30∼13：30
★美鳳油飯
創立於1979年的美鳳油飯，於東菜市發跡而起，以台南在地傳統米食文化出發，堅持遵循古法製作油飯，獲得客人的喜愛。每逢開店之際，上門客人絡繹不絕，全是為了鹹香迷人的油飯而來。除了招牌油飯，店內另販售炒米粉、炒麵、港式菜頭粿跟芋丸，簡單卻多樣化的國民美食小吃持續在市場飄香，成為客人思念的日常美味。
【店家資訊】
地址：台南市中西區青年路164巷28號
電話：（06）226-4525
營業時間：08：00∼12：30
★私之家壽司刺身
擁有10多年日本料理背景的Ricky，挾帶著曾於台北、日本築地工作的經歷，回到台南落腳，開設這家極具質感的壽司刺身專門店。店內所使用的漁獲，除了每日由安平新鮮直送而來，也不惜成本進口日本高級食材，如赤海膽、香螺，讓客人即使是身處市場，也能享受頂級美味。除了生魚片壽司，另提供無菜單料理、土狩鍋，滿足客人欲嚐鮮的味蕾。
【店家資訊】
地址：台南市中西區青年路164巷25弄4號
電話：0908-259-807
營業時間：11：00∼14：00、17：30∼22：00
★鮮牡丹
鑽入傳統市場「東菜市」，有別於攤位區的熱絡吵雜，位處邊陲地帶的「鮮牡丹」以簡約文青風的門面引人注目，開幕後便成為口耳相傳的美味，除了獲得在地客的認可，也吸引不少旅人按圖索驥前來嚐鮮。店內專賣海鮮粥、魚粥、蚵粥，另外也供應烏龍麵、魯肉飯等餐點，以新鮮配料煮成的粥品，湯頭清爽鮮甜，讓人意猶未盡。
【店家資訊】
地址：台南市中西區青年路164巷45弄1號
電話：0900-285-719
營業時間：10：00∼14：00
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