鑽進台南「東菜市」令人驚豔的小吃美食讓你滿載而歸

聚集眾多攤商的東菜市，是台南在地人重要的日常生活據點，其中也隱藏許多古早味小吃，令人驚喜的是也有年輕攤家進駐，帶來新舊融合的面貌。

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★金鳳老牌麵店

位於東菜市、開店至今超過半個世紀的金鳳老牌麵店，坐落於市場轉角處，是在地人才知道的傳統小吃店。店內主要販賣道地的陽春麵，手工製作的麵條搭配肉燥，鹹香味十足；涼麵、麻醬乾麵也是人氣品項，再切盤滷味、搭配燙青菜與熱湯，就是簡單又滿足的一餐。儘管走過半個多世紀，店內餐點價格仍是相當親民，深受在地人的喜愛。

乾意麵40元（前）／麵條Q彈紮實，淋上肉燥與肉片，極其對味。燙青菜20元（中）／店內提供多種小菜，輕輕鬆鬆就讓人飽餐一頓。餛飩湯20元（後）／清爽系湯頭毫無口味負擔，銅板價格令人十分驚喜。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市中西區青年路172巷2號

電話：（06）227-2283

營業時間：06：30∼13：30





★美鳳油飯

創立於1979年的美鳳油飯，於東菜市發跡而起，以台南在地傳統米食文化出發，堅持遵循古法製作油飯，獲得客人的喜愛。每逢開店之際，上門客人絡繹不絕，全是為了鹹香迷人的油飯而來。除了招牌油飯，店內另販售炒米粉、炒麵、港式菜頭粿跟芋丸，簡單卻多樣化的國民美食小吃持續在市場飄香，成為客人思念的日常美味。

油飯110元／斤／以古法製作、調味的油飯，成就令人難忘的美味；現場販售50元 、100元包裝的油飯餐盒，方便客人點購。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市中西區青年路164巷28號

電話：（06）226-4525

營業時間：08：00∼12：30





★私之家壽司刺身

擁有10多年日本料理背景的Ricky，挾帶著曾於台北、日本築地工作的經歷，回到台南落腳，開設這家極具質感的壽司刺身專門店。店內所使用的漁獲，除了每日由安平新鮮直送而來，也不惜成本進口日本高級食材，如赤海膽、香螺，讓客人即使是身處市場，也能享受頂級美味。除了生魚片壽司，另提供無菜單料理、土狩鍋，滿足客人欲嚐鮮的味蕾。

油旗魚 時價／經熟成處理逼出油脂轉為香氣，也使得肉質帶有甜味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市中西區青年路164巷25弄4號

電話：0908-259-807

營業時間：11：00∼14：00、17：30∼22：00





★鮮牡丹

鑽入傳統市場「東菜市」，有別於攤位區的熱絡吵雜，位處邊陲地帶的「鮮牡丹」以簡約文青風的門面引人注目，開幕後便成為口耳相傳的美味，除了獲得在地客的認可，也吸引不少旅人按圖索驥前來嚐鮮。店內專賣海鮮粥、魚粥、蚵粥，另外也供應烏龍麵、魯肉飯等餐點，以新鮮配料煮成的粥品，湯頭清爽鮮甜，讓人意猶未盡。

海粥110元／放入魚肉、鮮蝦、蛤蜊、蚵仔等豐富配料，清爽湯頭鮮甜味十足。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市中西區青年路164巷45弄1號

電話：0900-285-719

營業時間：10：00∼14：00





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