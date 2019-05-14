雞蛋糕裡真的有雞蛋！台南「轉圈圈雞蛋糕」甜鹹口味餡料滿滿

2019-05-14 12:07 聯合新聞網 文／遊妤思



雞蛋糕裡真的有雞蛋！位在台南東區的「轉圈圈雞蛋糕」是今年2月初才試營運的文青餐車。店家現點現烤，把每顆餡料都塞滿滿滿，還有甜、鹹兩種雞蛋糕可以滿足各種吃貨。尤其是蛋燒系列的口味，用整顆土雞蛋做一塊雞蛋糕，半熟土雞蛋加上濃郁起司，咬下去還會流漿，似韓國雞蛋糕的外型，營養又好吃！

圖／半熟土雞蛋加上濃郁起司，咬下去還會流漿。網友money9992授權 分享 facebook

圖／雞蛋糕上烙印上店家Logo可愛又療癒。網友money9992授權 分享 facebook

老闆娘拍胸骨保證麵糊的真材實料，沒有哩哩扣扣的化學劑，只有麵粉、牛奶和雞蛋，甚至連一滴水都不添加，希望能把單純、簡單卻美好的小幸福帶給每個人。以牛奶麵糊做出的雞蛋糕，沒有刺鼻的化學氣味，就是純粹的蛋香，口感軟綿。在熱噴噴的雞蛋糕烙印店家可愛的LOGO，美味瞬間加到滿分，療癒感十足。

圖／材料新鮮單純，只有麵粉、牛奶和雞蛋，甚至連一滴水都不添加。擷取自店家粉絲團 分享 facebook

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因為生意太好，連老客戶都撲空好多次，闆娘建議大家可以先打電話預定，就不用在現場乾等。除了原本就豐富的菜單外，店家因應季節特產和客人推薦，研發各式新口味，像是芋頭、紅豆、玉米等等，並堅持自己的理念，親手熬煮材料，努力做好實得信賴的美味雞蛋糕。

圖／以牛奶麵糊做出的雞蛋糕，沒有刺鼻的化學氣味，就是純粹的蛋香，口感軟綿。擷取自店家粉絲團 分享 facebook

圖／店家現點現烤，把每顆餡料都塞滿滿滿。網友money9992授權 分享 facebook

圖／位在台南東區的「轉圈圈雞蛋糕」是今年2月初才試營運的文青餐車。網友money9992授權 分享 facebook

圖／雞蛋糕的口味豐富，還有甜、鹹兩種類型可以選擇，滿足各種吃貨喜好。網友money9992授權 分享 facebook

轉圈圈雞蛋糕

地址：台南市東區仁和路90號（全聯仁和店對面）

營業時間：14:30-售完（不定休，詳見粉專公告）

電話：0971621903