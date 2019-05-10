霸氣！比臉盆還大的「砂鍋魚頭」超夯必嚐 嘉義大埔水庫秘境美食

2019-05-10 10:04 聯合新聞網 文／遊妤思



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說到砂鍋魚頭這一味，立即聯想到嘉義美食！今天介紹的這一間在網路評價上頗受好評、屹立長達20年「大立餐飲部」，招牌特色直接用比臉盆還大的鍋子，烹煮超霸氣「砂鍋魚頭」。

位於台灣嘉義縣大埔鄉的曾文水庫附近，雖然由市區前往路途遙遠，但每到用餐時間還是高朋滿座，假日更是滿滿人潮，全靠那超大盆超吸睛的砂鍋魚頭，點一鍋就足以讓5-10人享用。

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大立餐飲部有單點和合菜，合菜價位於1千元至3千元之間，用餐時段總是滿座，現場有白飯可自取不另加費，上菜速度超快，店家用料實在且價格實惠，還不怕客人吃，真的很佛心。

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介紹幾道大立必點美食：

超霸氣臉盆 招牌砂鍋魚頭

分成大鍋和小鍋，價差約100元，再區分為魚頭鍋跟魚身鍋，魚頭鍋比較香，魚身鍋肉較多，各有風味。除了魚肉外，還有豬肉、丸類、豆腐以及超級多的菜，用水庫的大頭鰱魚過炸後，炸到魚肉表皮乾香，再與時蔬、火鍋料一塊烹煮，加入沙茶提香，湯頭久滾後美味撲鼻而來，嚐起來還吃得到肉質絲絲分明的美味。

臉盆一般大的砂鍋魚頭，加合菜組合。圖／1817BOX部落格授權提供 分享 facebook

附上一個很特別的產品-蛋酥

主廚將蛋打散後用篩子灑往大油鍋，凝結成一絲絲薄狀，用來加入湯汁中，吸飽湯汁的蛋酥口感特好，也讓沙鍋魚頭口味多了一種層次。蛋酥，若說是大立沙鍋魚頭的靈魂都不為過。

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蛋酥。圖／引線木偶授權提供 分享 facebook

鹽酥蝦

溪蝦以喜歡棲息於小溪、石頭，生命力極旺盛的溪蝦連殼酥炸，頭大而短、尾小而黑、肉質甜美。炸的金黃酥脆，嚼入口中那卡滋卡滋的聲響，好響亮，越吃越順口！

鹽酥蝦。圖／1817BOX部落格授權提供 分享 facebook

炸溪哥。圖／1817BOX部落格授權提供 分享 facebook

山蘇時蔬。圖／1817BOX部落格授權提供 分享 facebook

這款行內人都知道、一吃就難忘的美味，也發展了宅配外帶事業，大份650元，小份550元，過年前宅配量若大增，店家前面坐位區還會直接充當打包作業場所，想要隨時解饞的話，使用宅配150元運費，就能直送到家。

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菜色道道新鮮美味，重點是不油不膩、魚肉也大塊新鮮，好吃到讓人多吃了好幾碗白飯。有人說若吃過大埔水庫的人氣砂鍋魚頭後，就不會想吃嘉義市區的魚頭了，這樣的評價更加誘人想衝去吃了吧。

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大立餐飲部

地址：嘉義縣大埔鄉大埔村192號

電話：05-2522477

營業：9:00-20:00（週一公休）