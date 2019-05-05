台南正宗水道蝦新開幕！擁有全台最長LED水道的「泰式料理」吃到飽！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南總是有吃不完的好料，從5月3日開始試營運的「泰泰我還要 水道蝦」擁有全台最大場、最長LED水道、蝦現撈海魚及各式海鮮、泰式熱炒等，還有泰國明果冰淇淋及甜點、冷飲無限量供應。店家誠意滿滿，讓你泰式料理吃到飽！

圖／台南「泰式料理」吃到飽，擁有全台最長LED水道蝦水道。網友台南美食地圖授權，以下皆同。 分享 facebook

位在海安路三段上的「泰泰我還要 水道蝦」，店面就在台南花園夜市對面十分顯眼。全店佔地數約百坪，用餐區採開放式公間，現場超過50桌用餐區、200多個座位。並設有水道區、海鮮船自助吧檯、熟食區、涼拌料理區、飲料啤酒區、甜點區、冰品區、舞台區等等，內部空間規劃很好，不會讓人感到擁擠。

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超炫的55公尺LED水道

最讓人期待的莫過於座位區旁的三道LED水道，其中有條擁有長達55公尺的LED水道，堪稱全台第一。店員會不定時的補上新鮮的泰國蝦，蝦子個頭不小還活力充沛，時不時的跳出玻璃水池。

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圖／玻璃水道很乾淨LED還會變換顏色。

海鮮船自助吧檯區

摒棄普遍用不鏽鋼加冰塊的通俗設計，改以船型盛載每日漁港新鮮直送的季節新鮮海魚、蛤蜊、蚵仔、鳳螺、扇貝等海鮮，整船滿滿的海鮮，不只吃得新鮮也吃出「大船滿載」的好彩頭。喜歡喝啤酒的朋友，還可以搭配沙爹串等燒烤來個「生啤酒無限暢飲」很是享受。

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泰式熱炒區

全店走泰式風格，連熱炒類也是泰式料理而非台菜，正宗泰式料理大約有12道，包含：熱炒綠咖喱雞、檸檬魚、蝦醬高麗菜、跳跳雞、拉薩湯、椰子雞湯等等經典泰料，且每日菜色還會做變換。店家準備五種涼拌菜色，涼拌菇、青木瓜沙拉、泡菜、涼拌豬肉培根、涼拌雞，非常清爽好入口用。

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泰國明果冰淇淋

甜點區也是很令人心動阿，在泰國非常有名的品牌「明果冰淇淋」，擁有很道地的南洋風味，口味有黃金榴槤、芒果騷莎、白玉丹、白玉荔枝、草莓娜娜、巧克力奶油餅乾、泰式奶茶、摩卡脆奇總共8種，光看名字就很特別，想要全部都嚐一遍！在其中最推薦是「黃金榴槤冰淇淋」保留榴槤的清爽甘甜，且香氣十足，卻不會有很明顯的榴槤臭味，綿密的冰體入口即化。

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現在正值式營運期間，只要在現場打卡按讚FB粉絲團或IG，每桌贈送一份烤豬，送完為止。不只如此，貼心的店家還安排了歌手現場演唱，在每天18:00-19:00、20:00-21:00二個時段都有駐唱歌手現場Live演唱，不僅讓你吃得美食還可以享受美好音樂！

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地址：台南市北區海安路三段376號

營業時間：週一到週日17:00-24:00

電話：(06)252-7878

用餐時間：120分鐘

計費方式：吃到飽699元/位；未滿150公分299元/位；110公分以下99元/位（以上每人皆需再加10%清潔費）

生啤酒無限暢飲99元/位

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康