滿滿都蚵仔！台南「鮮蚵蔥抓餅」餅皮酥脆 用料豐富又大份

2019-05-03 18:00 聯合新聞網 文／遊妤思



蔥抓餅到處都有，不過包了滿滿鮮蚵的蔥抓餅真的太特別了！位在台南國安區的天香抓餅，是連在地人都愛吃的特色小吃，其中最具特色的「鮮蚵蛋蔥抓餅」可是在網間讚譽有佳的神奇小吃。

圖／滿滿鮮蚵的蔥抓餅，是IG的熱門打卡美食。網友twoboysfoods授權 分享 facebook

蔥抓餅餅皮都是現壓現煎的，而成堆的手工麵團就放在一旁，還可以看到上面灑著一些青翠珠蔥。現煎出爐的抓餅，外皮抓得蓬鬆酥脆，但卻不油膩，口感似於蚵仔煎，不過視覺效果更澎湃，醬汁偏甜但有淡淡的蒜香，內餡有小白菜、玉米粒、散蛋等。

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圖／被抓的蓬鬆的蔥抓餅皮。網友twoboysfoods授權 分享 facebook

而最吸睛的地方，莫過於蔥抓餅中的鮮蚵了！顆顆分明，鮮蚵大顆又飽滿，重點是吃起來完全沒有令人害怕的鮮味，可以直接在嘴裡爆漿。據網友分享，鮮蚵是老闆的兒子自己捕撈的，肥美蚵仔的新鮮程度完全沒話說。

圖／蔥抓餅包覆著滿滿的鮮蚵，很有視覺效果。網友twoboysfoods授權 分享 facebook

來買的客人幾乎都5份抓餅起跳，除了鮮蚵蛋口味外，燒肉蛋跟總匯也都很受歡迎。假日遊客太多時，就需要稍微排隊，趕時間的民眾需要特別注意。另外，若想要拍到跟IG上一樣的澎湃蚵仔，除了可再加點15元的蚵仔外，網友特別提醒，需要先在菜單註明「要拍照用」，畢竟一般的蔥抓餅會把食材都包起來，與拍照版的口感會有些微差異，介意與否見仁見智。

清明後、中秋前是蚵產季，蚵肉鮮甜肥美，若還沒有吃過這間台南神奇小吃，可以把「天香抓餅」加進美食清單中，趁著這時節快來品嘗滿滿都蚵仔的「鮮蚵蔥抓餅」吧！

圖／滿滿鮮蚵的蔥抓餅，是IG的熱門打卡美食。網友twoboysfoods授權 分享 facebook

台南國安區 天香抓餅

地址：台南市安南區國安街145號

營業時間：早上05:30-10:30、下午14:30–18:00，週日下午公休

電話：06-259 9299

*建議騎車來，周邊不好停車