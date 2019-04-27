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六十年老字號「嘉義肉圓」炸得Q彈外皮、搭配鮮嫩肉餡、特製醬汁

2019-04-27 17:00聯合新聞網 文／遊妤思

嘉義肉圓，是鼎鼎有名的嘉義老字號，雖然外表不顯眼，可是不少當地人從小吃到大的好美味。炸得Q彈的肉圓皮，搭配自製鮮嫩豬肉餡，最後淋上店家特調的靈魂醬汁，哇喔，喜歡吃重口味的朋友一定愛不釋口！

攤車上老闆熟練的把肉圓放入油鍋，並把剛撈上來的肉圓瀝油，在經過擠壓後噴出的油汁，光用看得的就覺得餓到不行，接著老闆快速的淋上濃稠的白色糯米醬、以及醬油膏，這樣一碗美味的炸肉圓就完成了！肉圓外皮Q彈，卻不會軟爛不好咬，脆脆的口感，豬肉內餡鮮嫩且紮實，搭配上甜甜的靈魂醬汁，好吃到不行，是個令人愛不釋口的好味道。肉圓的大小剛好，一顆就是鹹味點心、兩顆加湯就是完美的一餐，只要35塊就可以享用的銅板美食。

圖／60年老字號「嘉義肉圓」。網友twoboysfoods授權
圖／60年老字號「嘉義肉圓」。網友twoboysfoods授權
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圖／值得收錄的銅板美食。網友twoboysfoods授權
圖／值得收錄的銅板美食。網友twoboysfoods授權
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圖／肉圓每粒35元。網友twoboysfoods授權
圖／肉圓每粒35元。網友twoboysfoods授權
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店家準備了熱呼呼的柴魚湯，用來解膩還可以免費續碗。老饕們透露，吃完Q彈肉圓可以將碗裡的醬汁加入柴魚湯攪拌，兩者味道簡直絕配！網友們也推薦，嘉義肉圓對面有一間「古早味阿伯手工氣水」沒有一般氣水的死甜味道，喝起很很順口又解渴。若來到嘉義玩，不妨來吃看看「嘉義肉圓」這間美味老店，將在地小吃收進口袋名單。

圖／老闆以「玫瑰造型」擺放的肉圓花形很具特色。網友hanyu_912授權
圖／老闆以「玫瑰造型」擺放的肉圓花形很具特色。網友hanyu_912授權
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圖／嘉義肉圓鼎鼎有名的老字號，雖然外表不顯眼，可是不少當地人從小吃到大的好美味。...
圖／嘉義肉圓鼎鼎有名的老字號，雖然外表不顯眼，可是不少當地人從小吃到大的好美味。網友hanyu_912授權
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嘉義肉圓

地址：嘉義市西區向榮街28號

營業時間：平日/14:00-22:00；假日/12:00-22:00 (週三公休)

肉圓小吃古早味老店嘉義美食
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