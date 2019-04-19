4樣賣得嚇嚇叫！台南隱藏版大腸包小腸 每日限時4.5小時一開店就被掃光

2019-04-19 12:22 聯合新聞網 文／遊妤思



到台南就是要嚐美食！推薦一家一天只賣4.5小時，晚來完全吃不到的台南超強隱藏版小吃－台式大腸包小腸「香腸枝」。

圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE授權提供，未經同意請勿轉載(以下同) 分享 facebook

由於地點稍加偏僻，沒有掛招牌又超低調店面讓人一不小心就錯過，需要靠台南在地人帶路才能嚐到的這一味，它已是60年老店，每天限時限量開賣，而且光只靠4個品項就可以賣得嚇嚇叫！

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這間大腸包小腸就只賣4樣東西：大腸、香腸、黑輪跟紅茶。一份簡單的大腸包小腸，淋一點點醬油，再加上店家附送的蒜頭，就完全是一份台式專屬的下午茶，可以說是在地人從小吃到大、十足讓人懷念的古早味，每每開店沒多久人潮陸續湧進滿座，網路上甚至還有人撲空5次才吃到它。

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店內的簡單四項商品，不但美味還價格實惠，2隻黑輪15元，大腸跟香腸也只要15塊，紅茶一杯10塊，重點是已經有11年沒漲價囉，實在是佛心價來的。

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老闆堅持不賣隔夜貨，手工香腸都是當天現灌、現烤，大腸糥米吃來軟Q帶黏勁，內餡紮實有嚼勁而且不油膩，看起來好像很一般，烤得香氣逼人，誘得食客飢腸轆轆。

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網友「蹦啾♥謝蘿莉」特別向小編叮嚀推薦，這家大腸包小腸每日出攤的數量有限，賣完就沒有了！網路上有人撲空5次才吃到，所以想買這一味的朋友，千萬不要太晚來哦！

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香腸枝

電話：06-2473991

店址：台南市安南區總安街二段370號

營業時間：13：00~18：00（賣完為止，每月第四個星期一公休）