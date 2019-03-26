一秒來到京都喝咖啡？ 台灣最美神社咖啡館「昭和J18」 隱藏在嘉義百年公園裡的夢幻景點！

2019-03-26 15:36 聯合新聞網 文／遊妤思



最近竄起一股在日式老宅裡悠閒喝咖啡的小旅行，不說你可能不知道隱身在嘉義百年公園裡多了一處漂亮景點，「原嘉義神社暨附屬館所」為嘉義市非常重要的市定古蹟，經過一番活化再利用後，搖身一變為「昭和十八 J18」咖啡館，讓這座歷史悠久的庭園老屋重新燃起了新生機。

圖／豬飛小姐授權 分享 facebook

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這座相當富有文藝氣息的昭和J18，其實是嘉義市史蹟資料館，興建於昭和18年(西元1943年)，是日式「書院造」木結構建築特色，也是市定古蹟，耗費了不少工夫才呈現當年原汁原味的樣貌，今年1月27日正式開放咖啡廳進駐後，讓大家都能夠在這個濃濃日式風格的老屋裡面悠閒喝咖啡！

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網友「豬飛小姐」推薦小編帶大家細細品味這座獨特優雅美感的日式老屋咖啡廳，從脫鞋後踏入室內那一刻，整個空間滿溢著檜木香氣，室內空間寬敞，從天花板、榻榻米座椅、紙橫拉門、玄關、廊道，都保留傳統日式建築樣貌。從屋外到屋內每個角落都維護得很乾淨，每個房間裡展示著不同作品，完全看不出這老屋已經有76年歷史了。

所有人走進室內開始一律都要脫鞋才能進入喔。圖／豬飛小姐授權 分享 facebook

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右邊前方寫著大大的「有情有義」；左邊寫著「借錢免寫字」，象徵著昭和時代的風氣。圖／豬飛小姐授權 分享 facebook

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時間像是特地緩慢下來，在古色古香環境中歇腳喝杯咖啡，享受在地小農食材輕食，真是再美好不過了。這裡講究著讓客人吃食物原本的面貌，從台南香米、台農57號甘藷，飲品泰安的老薑、嘉明鮮奶等等，更強調品原味、享自然、不油炸，選用在地小農產品入菜，讓遊客更貼近嘉義人的生活方式，同時靜靜欣賞城市森林及檜木古蹟的寧靜，體驗日式風情，感受史蹟資料館新氛圍。

有米樂$288，好日式的餐點組合。圖／豬飛小姐授權 分享 facebook

後壁黑糖咖啡$150 (左)、拿鐵咖啡$120(右)，黑糖脆脆口感、香氣奔放，搭配拿鐵咖啡很絕配。圖／豬飛小姐授權 分享 facebook

籤筒，不是讓遊客拜拜抽籤的，是用抽籤來了解昭和四年的嘉義市街道圖特色景點。圖／豬飛小姐授權 分享 facebook

還開闢了一處可以「租借日本和服」的品項，穿上日式和服搭配最完整的昭和時期背景，不用遠到日本京都就能置身日本神社般的氛圍，讓遊客可以選自己喜愛的花色，打扮美美的拍照去，相信是愛拍照打卡的正妹們最愛，也更加能感受到這個空間裡過往歷史風情。

和服體驗區，開放時間上午9點至下午5點，每位500元體驗時間60分鐘。圖／豬飛小姐授權 分享 facebook

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百年歷史的嘉義公園創立於日治時代明治43年(1910年)，擁有豐富的文史寶藏，例如：乾隆皇帝御製滿漢雙文合壁的石碑、嘉慶年間的水師大砲、全台首座地震紀念碑、十九世紀初由美國製造的阿里山蒸氣火車頭等，皆散布在此公園內，更推薦造訪此地的朋友，可以順遊鄰近的KANO棒球場、嘉義地標射日塔，品味在地人喜愛的休閒活動景點！

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昭和十八 J18 -嘉義市史蹟資料館

▋票價：

嘉義市民可免費參觀，一般遊客及外縣市民門票為新台幣50元，可折抵園區消費。

▋營業時間:

每星期一為公休日

星期二~星期四：08:00~17:00

星期五~星期六：08:00~20:00

星期日：08:00~17:00

▋地址：嘉義市公園街42號(射日塔前)

▋電話： 05-2770-518

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