新舊融合的嘉義三合院甜點屋 各式各樣莓果塔令人垂涎

【圖．文｜行遍天下】

新舊融合的三合院甜點屋

認識一座城市，該從哪裡開始？嘉義是一座充滿公園與綠意的城市，先在嘉義公園走走晃晃，再和貓咪一樣繞進靜巷裡，尋找人氣老屋下午茶，找個角落發發懶做做白日夢。

隱藏巷弄裡的人氣老屋下午茶。 分享 facebook





樸實溫馨老屋甜食

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離嘉義公園不遠的白日夢手作甜品是個令人放鬆的好地方。由傳統三合院改建，主人小江是年輕的8年級生，當年深受台南老屋欣力改造風潮的感動，毅然辭掉工程師工作轉而學習甜點烘焙。

推開藍色木門一起品嚐人氣下午茶吧。 分享 facebook

因緣際會租下了這棟地點好的老屋，屋內普普風的老地磚保存完整，角落擺設著古董電視櫃和裁縫機。走出屋外，低矮紅磚圍牆、隨意竄生的綠意增添了不少可愛的風景。幸運的話可見兩隻小江爸飼養的白色柴犬在植滿香草的庭院裡玩耍。美好的靜巷，與偌大的前院，老屋樸實溫馨又可愛。

小江爸飼養的萌萌白柴犬在庭院裡玩耍。 分享 facebook





鮮美節令水果塔

使用有機草莓的莓果塔。 分享 facebook

甜點櫃視當季食材出餐，尤其各式各樣的莓果塔，令人垂涎。和煦的陽光從木窗傾瀉進來，來一杯果醬莓果氣泡飲佐當日限定的杏仁莓果塔，令人感受到了滿滿的春天氣息。

生乳酪蛋糕搭配各種繽紛的莓果，新鮮美味。 分享 facebook

店裡也不定期推出烘焙課程，尤其親子課程非常受到歡迎。甜點屋擁有設備齊全的烘焙廚房，每逢年節的時候還貼心提供了甜點禮盒預購服務。





店家介紹

前身是中油宿舍的老屋保留了普普風的地磚。 分享 facebook

白日夢手作甜品

地址｜嘉義市大雅路二段490巷2號

電話｜05-275-2322

網址｜Daydream Dessert 白日夢甜點、咖啡

營業｜週二到五12:30～18:30；週六、週日12:30～20:00 (週一休)

價位｜果醬莓果氣泡飲130元、季節水果藍莓生乳酪120元、杏仁莓果塔120元





老屋順遊

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距離白日夢不到10分鐘路程的嘉義公園，是嘉義面積最大的公園，裡頭有運動場，還有著名的射日塔、忠烈祠，環境清幽，很適合散步、遛小孩。





景點介紹

嘉義公園

地址｜嘉義市東區啟明路264號





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