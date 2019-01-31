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多一點、少一點！ 台灣被美國「一國兩制」了

Q彈炸湯圓+失控起司蛋餅好牽絲　台南早午餐「好時辰手工蛋餅」

2019-01-31 09:01udn走跳美食

文、圖／愛比妞

台南早午餐 好時辰手工蛋餅

台南早午餐好多選擇呀！胖比就蠻喜歡台南蛋餅，尤其是手工Q彈餅皮這種。好時辰手工蛋餅也算是近期新開的店家，而且最近台南小湯圓好熱賣，胖比也來跟風一下這QQ彈彈的炸湯圓。

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好時辰手工蛋餅店址位於五妃街上，南大對面，旁邊則是尋早，如果好時辰手工蛋餅客滿，也是可以選擇尋早早餐也不賴！附上尋早早餐舊文連結參考：http://flower033880.pixnet.net/blog/post/225018206

好時辰手工蛋餅門面有點可愛。

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好時辰手工蛋餅菜單menu在這邊！有各式手工粉漿蛋餅、烤土司、炸物、飲品可以選擇。我發現我竟然沒拍到內用環境，話說~那天也太多人不怎麼好拍，我就連一張都沒按到…台南蛋餅好時辰手工蛋餅是可以內用的。

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失控起司蛋餅 $60　(網美必點，限內用)

ㄟㄟㄟ～可是我算是網胖，可以點嗎？蛋餅裡面有著滿滿的起司，感覺一拉就會牽絲！

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任一蛋餅+45元套餐，可點指定炸物及飲品，我就選了炸湯圓，今天就是為了炸湯圓而來啊啊啊啊啊～

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我先說~湯圓是我自己擺上去的，炸湯圓是另外放！！

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小湯圓炸Q彈，搭配上花生粉，讓我想到辦桌料理。現在不用吃辦桌，喜歡吃炸湯圓的朋友可以來好時辰手工蛋餅點上一份。

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蛋餅裡面夾了滿滿的起司，超級邪惡的！！！輕輕一夾起就會牽絲，吼吼吼~欠吃又欠拍，鹹香的滋味一定會滿足吃貨們的味蕾。蛋餅表皮帶有微Q微脆的口感，趁熱吃完很滿足呢～

好時辰手工蛋餅

0970-345-641

台南市中西區五妃街129號

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文章來源：愛比妞の美食地圖 FB：台南 食。好所在

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