台南激推！6間老宅餐廳讓你掉入時光隧道裡

台老處處是老宅，不少年輕人將這些老宅再改造，打造出結合復古與現代的特色餐廳，在其中用餐寧靜舒適，趕快筆記下來去台南時造訪一下吧！

分享 facebook

★URN CAFÉ

一幢擁有50年歷史的老屋，曾是住商合一的起家厝，在建築師後代的規劃下，掀掉鐵皮屋、打通前後棟空間，於中段種上一棵樹增添綠意，透過天丼自然光灑落，再融入精品咖啡香，為舊建築賦予新生命，同時也保留住成長的記憶。主理人透過對咖啡與在地的喜愛，將空間區隔出適合放空的高腳椅區、可進行會議討論的大桌區、慵懶與書同行的沙發區、及咖啡狂熱者最愛的手沖吧檯區，為各族群擴展出品嚐好咖啡的絕佳氛圍，在自烘的香氣中一感舊建築與新生活的合拍旅程。

分享 facebook

輕食套餐雞肉丹麥三明治230元／包含水果麥片優格以及任選1杯飲品，此為搭配美式咖啡。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區臨安路一段97號

電話：（06）358-1148

營業時間：08：30∼17：30

公休日：三





★ici café

在曾為舊廠房的2層樓房中，以新式工業風格延續著老屋價值，也是早期為信義街注入新生力的先驅。初訪的旅人或許將此定位於好拍的網美風格，但細究內部擺設，才驚覺每一處都充滿著老闆的巧思，像是沿著牆上的繽紛管線，是為了方便旅人充電所設置；自桌椅到角落擺設，也是選自各地珍貴老件，加上高CP值的早午餐饗宴，絕對值得一探究竟。

分享 facebook

鬆餅220元／季節限定鬆餅，滿滿的草莓讓人心情愉悅，另可任選1杯飲品。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區忠孝街93巷108號

電話：（06）222-3053

營業時間：09：00∼17：00（LO 16：00）

公休日：無





★Lola蘿拉冷飲店

在台南，老屋改造的店家算是開店日常，但在自清代的老宅中開酒吧，就是件很酷的事情！主理人是在地有名的老屋修繕家，從老字號的Kinks酒吧、順風號咖啡到這裡，賦予老宅重生力量。店名來自英國搖滾樂團Kinks的單曲名，也算是Kinks的延伸之作，斑駁的牆面對著搖滾樂的衝突感，在清代、日式至民國初年的空間中，展現出各自的風華年代。

分享 facebook

墨西哥羅勒燻雞240元／以竹簍盛裝的現烤8吋薄餅，在別具時空背景的老宅中享用，滿載著屬於此處的回憶。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區信義街110號

電話：（06）222-8376

營業時間：18：00∼凌晨01：00；五 18：00∼凌晨02：00；六日14：00∼凌晨02：00

公休日：一





★Ballot Lane Pasta－抽籤巷

坐落在新美街抽籤巷上的老宅，擁有豐富餐廚經驗的老闆，於此打造著專屬的洋派美味，與周遭氛圍激盪出一股衝突中卻又獨特的味蕾享受。當初決定開店的時候，便鎖定台南老屋為出發點，因緣際會租下這幢滿載在地記憶的空間，斑駁牆面襯托著擺設裝置新臉孔，如同在歷史韻味中以洋派美食延續這新故事。

分享 facebook

義式香料茄汁炭烤蜜汁豬肋排330元／套餐／融合異國風味，狂放的豬勒排在香料茄汁的洗禮下，變得平易近人。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區新美街120號

電話：（06）220-0201

營業時間：11：30∼15：00（LO14：00）、17：30∼21：00（LO20：0 0）

公休日：三





★熨斗目花珈琲 珈哩

偌大的連棟老屋空間，保留老屋結構與元素，打造出風格獨具的空間氛圍；再以喜愛的日本藍染色「熨斗目花」為基調，從店名、外牆logo、門把到店內布置物，皆巧妙融入熨斗的概念。除了咖啡、甜點，另特別研發帶有印度風味的日式湯咖哩。

分享 facebook

海老火燒蝦珈哩飯300元／印度風味咖哩醬香氣迷人，搭配炸蔬菜天婦羅、火燒蝦，十分滿足。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區新美街90號

電話：（06）221-2573

營業時間：10：00∼21：00；六 日09：00∼21：00

公休日：無





★花樓Follow Coffee Green

繼IG上爆紅的乾燥花外帶咖啡吧「花樓 follow coffee」之後，老闆CA另闢二店「花樓Follow Coffee Green」，提供各式咖啡、飲品、千層派、甜點、早午餐。因為喜歡水仙宮、永樂市場的熱鬧氛圍而設店於此，在40多年屋齡的老房子中，以歐美老物件搭襯，打造出絕美空間氛圍，也使用許多在地食材呈現多款創意風味。

分享 facebook

花樓經典餐230元（前）／店家推出豐盛早午餐。草莓咖啡拿鐵130元（後）／創意咖啡飲品，漸層視覺超搶。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區民權路三段55號

電話：（06）221-0777

營業時間：08：00∼17：00； 六 日 09：00∼18：00

公休日：無





更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」