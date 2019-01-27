走進「台南西市場」７家不容錯過的老字號小吃

曾為台南最重要的果菜批發市場的西市場，又俗稱「大菜市」，隱身於熱鬧街頭的巷弄裡，聚集多家老字號小吃，每一家都值得令人專程造訪。

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★江水號

來台南絕不能錯過府城第一冰品江水號，從民國20年創立至今、已傳承好幾代，是在地人氣老字號冰店。店內冰品堅持以古法製作，搭配的每一種配料都是以慢火熬成的美味，吃起來口感綿密又細膩，店內的冰品品項雖然不多，卻每一款都是古早味經典；其中八寶冰更可以冬天吃燒、夏天吃冰，不管氣候如何變化，天天都是適合吃江水號的好日子。

八寶冰45元／充滿傳統口味的多種配料，每一口都是費時熬製的用心。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區國華街三段16巷13號

電話：（06）225-8494

營業時間：12：00∼21：00





★鄭記土魠魚羹

鄭記土魠魚羹是國華街巷弄內西市場中的人氣名店，店內販售的土魠魚麵正是台南出名的美食小吃。相較於傳統印象中偏甜的台南口味，鄭記的羹湯呈現自然鹹甜風味，先以白菜提味，創造甘甜口感，再加上特定比例的芶芡，使得湯頭清爽順口；而每天限量的虱目魚卵油炸後風味也是一絕，想嚐鮮的人千萬別錯過這道特色小菜。

土魠魚羹50元／加上蒜頭、高麗菜等煮成的偏甜勾芡，湯頭滋味清香。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區國華街三段16巷3號

電話：（06）224-0326

營業時間：08：00∼20：00

★大菜市福榮小吃阿瑞意麵

走進大菜市，福榮小吃店的綠色小招牌高掛在市場轉角處，標記著阿瑞意麵餛飩自製自銷，從日治時代迄今的小吃攤是老市場一頁輝煌歷史篇章。店內秉持自製食材，全雞蛋打製且不使用回鍋油炸的意麵，麵條口感香郁紮實，純手工製作的餛飩還有留一手的特殊技巧，這一碗看似簡單的意麵餛飩完全蘊藏歷史老店的精髓和用心。

餛飩湯意麵75元／大／自製餛飩晶瑩透亮，搭配Q彈意麵，讓人大飽口福。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區國華街三段16巷25號

電話：（06）221-2805

營業時間：08：00∼21：00





★Chun純薏仁。甜點。

由於一份在地情感，老闆陳一銘與太太攜手進駐西市場，期盼能翻轉其生命與樣貌。店內空間保留了老店的紅磚爐灶，承接延續上一代的人情味，再放入充滿手作溫度的木作桌椅，散發濃濃的溫馨氣息。店內主要提供白玉紅豆薏仁與冰淇淋薏仁甜點，並以日式木質作為呈盤搭配，讓甜點不只是甜點，每一口都是撫慰人心的感動。

冰淇淋薏仁100元／台式傳統薏仁與日式抹茶冰淇淋的創意混搭，絕妙滋味令人難忘。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區國華街三段16巷5號

電話：（06）227-0101

營業時間：11：00∼18：00





★邱家小卷米粉

位於西市場正對面的超人氣小吃邱家小卷米粉，每逢假日總是大排長龍，美味關鍵來自於每日新鮮處理的小卷，Q彈口感總令人在入口之際感到驚喜；而充滿自然鮮甜味的湯頭更是一絕，簡單清爽的滋味滑入喉頭、夾帶著口齒留香的美好，讓人忍不住一口接一口吃光光，使其不只是在地人的最愛，更成為許多人到訪台南必吃的美味。

小卷米粉80元／湯頭滿滿的鮮甜味、搭配Q彈小卷，讓人意猶未盡。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區國華街三段5號

電話：（06）221-0517

營業時間：11：00∼17：00





★炸雞洋行

國華街短短的街道上就聚集多家人氣小吃，其中不乏年輕人喜愛的散步美食進駐，讓人看見國華街、西市場的轉變。其中，炸雞洋行以一種台式美好年代的懷舊風作為攤位的主視覺，搭配洋溢青春氣息的店員，為市場商圈注入滿滿活力。炸雞

洋行主推原汁原味肉質的八兩雞，而三兩腿、香酥雞塊也是人氣必點商品，現點現炸香氣迷人。

八兩雞60元／肉質飽滿的雞腿，現點現炸酥脆多汁，是店內招牌餐點。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區國華街三段22號

電話：0976-656-999

營業時間：12：00∼18：00





★阿婆魯麵

坐落於國華街、正興街轉角的阿婆魯麵，是在地經營多年的人氣小吃攤，店內吃得到台南傳統古早味的魯麵，滑溜口感讓人一吃上癮。店家費時以豬骨熬成鮮甜湯頭加上滿滿餡料，一碗魯麵就盛滿包含肉羹、蛋花、金針菇、白菜、黑木耳、紅白蘿蔔等豐富食材，讓人大飽口福！想體驗更道地的吃法，別忘了淋上烏醋提味，滋味絕妙！

魯麵60元／滑溜麵條搭配肉羹等多種配料，簡單卻帶來極大的味蕾滿足。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台南市中西區國華街三段51-2號

電話：（06）220-4090

營業時間：09：00∼16：00；六日09：00∼15：00





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