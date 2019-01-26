台南「千歲尾牙」小旅行 年終尾牙就是要連吃3天呀！

【作者:mr.coffee】

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過年前都會看到一堆朋友分享吃尾牙的照片

咖啡館創業這十幾年，似乎從沒想過吃尾牙這回事

花姐也想應景吃個尾牙，但是2個人的尾牙要怎麼吃？

找地方吃個大餐似乎又沒啥創意，想找個特別的方式來虧雞一下，吃個3天3夜如何？

台南小吃隨便都是30以上年老店，小吃連吃3天，年歲加一加應該能超過1000歲吧！

決定了，就來個「千歲尾牙」的小旅行！

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以前旅行都想找便宜的民宿、日租套房，現在會選擇找旅店，住得比較放心

睡得好才有體力旅行，徹夜難眠可能會毀了整個行程，鬧中取靜的地點是首選

離鬧區太遠，步行太累、離鬧區太近，晚上可能太吵，價格也比較貴，這裡剛剛好

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這邊住宿不只能免費停車，還可以免費借用單車喔！

gogoro電動機車是要付費的，一天600元也不太貴，免加油錢喔^_^

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住房裝潢簡約典雅，讓人心情放鬆的空間

走道都鋪設地毯，有效隔絕其他房客走動的聲音

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電梯處寫著「寧靜場所」，提醒房客隨時保持安靜

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旅行喜歡選擇住雙床間，彼此不會干擾睡眠

旅店特別幫我們準備家庭房，推開門看到的不是床，是沙發耶！

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兩個人住大房是有點過份，這麼大的起居空間，晚上正好帶些消夜回來當顆馬鈴薯

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各房都有獨立控制的中央空調，調整自己喜歡的溫度，消防設備也相當完善

頭頂上看到一堆安全設施就讓人放心了，逃生梯也暢通，平安才是回家唯一的路

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主臥房多了一些木飾板，讓空間看起來多了一份溫馨

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拉開窗簾就能看到街景

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窗戶有貼隔熱紙，就算台南陽光再猛烈，室內也沒有悶熱的感覺

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旅店旁是小公園，台南今天空氣很好

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次臥房空間稍小，隱蔽性很好

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茶水區備有飲水、咖啡、茶包，也是手機、相機的充電站

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衣櫥提供保險箱放貴重物品，安置好行李就要準備開動囉！

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D1-01「邱家小捲米粉」與「葉家小捲米粉」齊名，從網友的留言來看，估計有80年的歷史了

湯頭很濃郁，小卷份量多又新鮮，不愧為網友推薦名店，這家真的好吃

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D1-02「蜷尾家甘味處散步甜食」彷照日式古建築的門面，應該開不到5年吧合計85年

店家每天會推出2種不同口味的霜淇淋，今天吃「米茶」口味很特別，濃厚的米茶香又不會太甜

散步甜食就是能邊走邊吃的小點心，看網路照片霜淇淋上面會放一塊小餅乾，現在好像省略了

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D1-03「富盛號碗粿」民國36年創立，72年老店合計157年

位在永樂市場旁的老店，碗粿味道不錯，只是有很多肥肉，我們怕肥肉，呵呵...

魚羹很棒，看似清澈的羹湯口感特別濃郁，酸得夠味，魚丸鮮甜有咬勁

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D1-04「永樂米糕」一甲子的美味+60年合計217年

記憶中的米糕是筒仔米糕，配料全裝在鋼杯內，蒸熟倒出來就是一份米糕

像這樣→斗南米糕甲

台南米糕是用木桶蒸熟糯米飯，淋上醬料、配料

口味層次更豐富，吃起來還有淡淡的木桶香味

我比較喜歡台南的吃法^_^

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D1-05「康樂街牛肉湯」看不出年份+10年好了合計227年

台南很瘋牛肉湯，到處都有牛肉湯的老店，而且很多都只賣早上

今天就地利之便選擇這間牛肉湯

好像都沒加鹽，喝起來沒啥味，不知道是不是台南的牛肉湯都這樣==？...

原文出處：台南「千歲尾牙」小旅行，年終尾牙就是要連吃3天呀！

延伸閱讀：《越南。古芝地道》越南隱身術，一秒消失在山野叢林中

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