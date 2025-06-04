茶系霜淇淋天花板！台中浮誇系「30公分超巨霜淇淋」夯度不減 升級版「蛋糕霜淇淋」探店必點 隱藏優惠一次看
霜淇淋控朝聖！數度洗版IG的「30公分超巨霜淇淋」人氣不減，更被網友讚是「茶系霜淇淋天花板」，還延伸出了「蛋糕霜淇淋」兩種願望一次滿足。
台中市中區「櫟社」以浮誇系高顏值巨無霸霜淇淋廣受顧客喜愛，還有不少外國遊客打卡朝聖。特別是由酥脆煎餅製成的獨家甜筒，搭配各式口味霜淇淋，每一口都不無聊，霜淇淋口味部分除有紅玉紅茶、伯爵茶、鐵觀音等茶系選擇外，也有梵尼蘭牛奶、牛奶糖焦糖等甜蜜代表。每日供應口味可於粉專查詢。
光吃霜淇淋還不夠？櫟社還推出了「蛋糕霜淇淋」滿足甜點控，香濃霜淇淋搭配口感紮實的磅蛋糕，同樣值得嘗鮮消暑一波。櫟社雖以霜淇淋爆紅，同時也有販售多種茶包、餅乾、巧克力等伴手禮，店面整體走清幽山林路線，給人十分放鬆愜意之感。
此外，櫟社目前還有推出多種優惠，除每週六霜淇淋日打9折外，還有平日「飲品+霜淇淋」或「2支霜淇淋」折40元、每日「飲品+甜點」折30元，以及單筆消費滿800元贈滿額禮等門市活動。各優惠活動詳情與適用情況依現場為準。
櫟社
地址：台中市中區市府路150號
營業時間：11:00-18:30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言