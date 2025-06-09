一篇幫你搞定台中住宿！從車站到夜市，讓你輕鬆玩遍整個台中～

台中兼具都會與鄉村特性，擁有眾多的觀光人潮及豐富的人文資源，百貨公司林立、知名景點繁多，融合美食、文化與創意的商圈型態不斷孕育而生，不論是名勝古蹟、藝文活動、遊樂園或是夜市小吃，每年吸引大批人潮反覆造訪！

本期小編整理了12間網友熱推的台中住宿，不論是在住宿環境或是交通上，都是相當優質的選擇，一起來看看吧～

台中住宿地圖｜熱門區域推薦

出門旅遊選對住宿地點真的很重要，不管是想逛街、吃美食還是方便移動，都有不同區域可以選擇～這次幫大家整理台中三大熱門住宿區的特色，讓你快速找到最適合的落腳點！

台中住宿地圖

勤美草悟道住宿｜市集、咖啡廳超多！生活感拉滿

勤美草悟道一帶有著綠意街景，以及多間文創小店和特色咖啡廳，住在這裡超有氛圍感～不管是想要放鬆散步還是拍美照，喜歡慢活風格的你，推薦你來到台中可以選擇住在勤美草悟道附近～

台中大毅老爺行旅

台中大毅老爺行旅。 圖／agoda

第一間要介紹的是位於西區的大毅老爺行旅，在城市中充滿藝術氣息的旅館！看照片就能知道這家飯店無論是建築外觀還是房間裡面都極富有設計感，非常漂亮吸引人，城市景觀從白天到夜晚各有不同景色，附近還有台中美術館及審計新村，check in完就可以直接去附近走走了，非常方便！

台中大毅老爺行旅。 圖／agoda

房間設有乾溼分離衛浴，浴室水壓夠強，馬桶還是免治馬桶，除此之外，床還很好睡，有足夠的支撐力，不會過軟，在外面還比在家還舒服！飯店內還設有臨時藝廊、健身房等不少設施可以利用！另外停車位偏少，會比較推薦大家搭乘大眾交通來個城市之旅～

地址：台中市西區英才路601號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

台中綠宿行旅

台中綠宿行旅。 圖／agoda

綠宿行旅是一間友善環境的飯店，位於台中市西區，距離勤美草悟道步行只需 5～8 分鐘。飯店的LED牆是回收26000 個使用過的寶特瓶，可以透過平板互動，打造自己的專屬燈牆～在一樓還有植物精油區、點心自助區，精油、點心茶水都可以拿及享用，非常貼心！

台中綠宿行旅。 圖／agoda

房內有迷你吧，茶包咖啡包樣樣不缺，因響應環保所以不提供瓶裝水，但每個樓層都有飲水機，可直接使用房間的水壺裝水。電視還可以看附設的電影台、也能連線看Youtube。浴室還附有乳液、潤絲精，甚至還有香氛噴霧等，讓你就算在外也能保養好自己！

地址：台中市西區民生北路126號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

逢甲商圈住宿｜美食控超愛！多種美食吃不完

逢甲商圈是台中最熱鬧的夜市區，附近住宿選擇多樣，從平價旅館到質感旅店應有盡有。如果想要體驗地道小吃、深夜美食的話，住在這一帶超級方便，美食多到讓你吃不完，適合美食控與年輕旅人住在這附近～

台中享得道行旅

台中享得道行旅。 圖／agoda

台中享得道行旅是2023新開幕的台中逢甲飯店，距離逢甲夜市步行10分鐘內可到，飯店的設施相當豐富，除了專屬地下停車場，還有健身房、泡腳池、岩盤浴、紓壓室等，讓旅客在外面玩一整天後還能回飯店好好放鬆休息。

台中享得道行旅。 圖／agoda

雖然是平價飯店，但享得道行旅使用的床墊是來自英國的斯林百蘭名床，睡起來非常舒服，房內還有免費的minibar，沐浴用品則提供許多知名飯店會用的義大利品牌，洗完一點也不乾澀～飯店10樓還設置一台氣泡水機給旅客飲用，入住除了可享有早餐外還有免費宵夜，非常貼心！這樣平價、優質、機能性好的飯店，絕對是到台中不能錯過的好選擇！

地址：台中市西屯區河南路二段211號

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

台中探索私旅

台中探索私旅。 圖／agoda

探索私旅周邊安靜，卻又不失便利，距離逢甲商圈走路只需五分鐘，整間旅店以航空概念作為主題，大廳擺設許多飛機模型，地板為機場跑道，牆面也設計為登機口與機艙外型。

台中探索私旅。 圖／agoda

探索私旅主要提供三種房型，標準雙人房、四人房及樓中樓四人房，房間內有個小型沙發空間，牆上電視提供免費的藍光電影，而衛浴採用乾濕分離設計，也有提供免治馬桶。

地址：台中市西屯區漢翔路3號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

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