不用去北海道，台灣也有浪漫繽紛花田！就在全台最大的「活盆地」，有山有水還有花更有竹筏體驗

以往看金針花海都要跑去花東，現在中部就有超美的繽紛彩虹花海就在日月潭頭社活盆地，有山有水還有竹筏體驗，這裡不但是台灣唯一培育水田金針花的地方，更是全台最大的「活盆地」，而且入園費只要100元就可以拍好拍滿，真的有夠划算，必須推爆！

日月潭金針花園區｜交通位置

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號

電話：0910896178

時間：08:00–17:00

官網：Facebook

位於魚池鄉頭社盆地內，距離日月潭向山遊客中心僅10分鐘車程。

日月潭金針花園區｜入園費

只要100元，就可以賞花、活盆地、竹筏體驗。

日月潭金針花園區｜花季＆花況

園區主要作物為金針花與水社柳

4月~10月為金針花季

4月~7月為彩色金針花

8~10月為原生種金針花（花期長達7個月是全台最長 ）

11月~次年3月為水社柳攝影季

4-10月金針花花季期間

每日營業時間為上午8點至下午5點 11-次年3月

非花季期間，採團體預約制入園參觀

體驗項目：賞金針花、體驗活盆地、浮田耕作文化、漫遊植物隧道(依季節種植不同農作物)

預約及花況諮詢：0910896178″

提醒大家，入口處有一條狹窄的小路，不用懷疑，直接開進來就對了！園區本身就備有大停車場，只是要走過一條狹窄的小路，很多人以為要用步行進來，其實不用啦，開進來即可。

因為這裡本身就只是培育水田金針花的農場或園區，所以硬體設施上就比較沒這麼講究，看得出來還在構建中。

不過入園費也才一百元而已，確實也沒什麼好抱怨的。

這裡的泥地也不是這麼好走，可以穿美美的，但高跟鞋的話可能就會比較不方便。

占地約3 公頃的金針花海，培育了超過400多種的花色品種的金針花。除了金針花以外，也有其他花種，繽紛多彩。

這裡是台灣特有水社柳步道及頭社泥炭盆地，有山有水還有花。

每季都有不同的花種，但主要來是以金針花與水社柳為主。

其實園區還是有一些適合拍照的裝置藝術。

竹筏體驗區這裡超酷的，這水池其實也不深，如果想體驗看看的請注意安全。

也可以純擺拍即可

我看這麼多人嘗試，但也就只有這個人划的最好。

這裡還有活盆地體驗區，但我沒走到那裡。

南投頭社擁有全世界唯一盆地形的草泥碳區，表面是翠綠草皮，草皮下面是湖水，湖水下面是土壤，形成會跳動的泥土地形，行走其中就像是走在水床上，因此活盆地又叫做「曼波田」。

這裡除了有金針花海以外，還有小巧可愛紫色的馬鞭草。

繽紛的花海搭配後面的群山與小樹，有層次的美景不輸花東。

置身在金針花田中，真的幸福爆表。

怎麼拍都好看

一不小心就被花海淹沒

中部就有這等美景，何需遠求？

浪漫繽紛的花田，不用跑去北海道了啦。

4月~10月為金針花季，現在花的正美，快來玩。

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號

電話：0910896178

時間：08:00–17:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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