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蝶舞竹香迎端午！「八仙山國家森林遊樂區」絕佳夏季賞蝶景點 邀遊客上山帶回正能量

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圖：破竹工作室、林業及自然保育署臺中分署／提供
圖：破竹工作室、林業及自然保育署臺中分署／提供

八仙山國家森林遊樂區臺灣灑灰蝶。　圖：林業及自然保育署臺中分署／提供
八仙山國家森林遊樂區臺灣灑灰蝶。　圖：林業及自然保育署臺中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著夏日腳步接近，端午連假正是走入山林、為身心充電的最佳時機，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）臺中分署邀請遊客於連假期間造訪八仙山國家森林遊樂區，在綠意盎然的森林中沐浴芬多精，欣賞蝴蝶翩翩起舞的生態美景，更可於06/01參加【夏日竹藝手作體驗】，在自然與手作體驗中迎接節氣正能量。

▲八仙山國家森林遊樂區大紅蛺蝶。　圖：林業及自然保育署臺中分署／提供
▲八仙山國家森林遊樂區大紅蛺蝶。　圖：林業及自然保育署臺中分署／提供

林業保育署臺中分署表示，八仙山林相豐富，是夏季賞蝶絕佳地點，園區已建置「八仙山蝴蝶生態資料庫」，並由國家森林志工每年持續進行蝶類資源調查，目前已紀錄超過200種蝶類。遊客可於遊客中心索取常見蝶類摺頁，或造訪二樓蝴蝶主題展區，深入認識八仙山豐富的蝶類資源。

此時正值蝴蝶活躍季節，其中包括色彩鮮明、陽光下最易發現的大紅蛺蝶，閃耀藍紫光澤的琉璃蛺蝶，以及體型嬌小、以無患子為寄主植物的臺灣灑灰蝶等，漫步林間不時可見彩蝶飛舞，深受親子與生態攝影愛好者喜愛，成為八仙山夏日最具魅力的自然亮點之一。

▲八仙山國家森林遊樂區【夏日竹藝手作體驗】活動－仲夏涼扇。　圖：破竹工作室／提供
▲八仙山國家森林遊樂區【夏日竹藝手作體驗】活動－仲夏涼扇。　圖：破竹工作室／提供

為增添節慶氛圍，八仙山於06/01（日）舉辦【夏日竹藝手作體驗】，特別邀請「破竹工作室」帶領大家創作兩款竹編手作DIY：「仲夏涼扇」與「福到門前－香包壁掛」。作品採用臺灣桂竹及臺灣杉，由專人現場教學，適合親子共學、闔家體驗。香包 DIY 時間為10:00~11:00，費用200元；仲夏涼扇則於13:30~16:00舉行，費用250元。艾草香包象徵納福除穢，手作竹扇清涼消暑，兼具實用與美感，讓您將節氣祝福與文化手感帶回家。

▲八仙山國家森林遊樂區【夏日竹藝手作體驗】活動－福到門前－香包壁掛。　圖：破竹工作室／提供
▲八仙山國家森林遊樂區【夏日竹藝手作體驗】活動－福到門前－香包壁掛。　圖：破竹工作室／提供

林業保育署臺中分署表示，三天連續假期不妨走訪大雪山與八仙山國家森林遊樂區，無論是賞蝶賞林、手作體驗，或單純為節日添點自然氣息，都是放鬆身心、累積能量的絕佳選擇。

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