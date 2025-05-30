連假免費喝300杯！ 復古手搖「顏太煮奶茶」插旗台中一中街 開幕瘋狂送、加碼買1送1

手搖控快朝聖！！ 復古手搖「顏太煮奶茶」強勢插旗台中一中街，於5/30至6/1盛大開幕，連續三天祭出免費贈飲+買一送一雙重優惠，不僅有網美級復古裝潢與超爆料咀嚼系飲品，還能搶先嚐到品牌隱藏版新品，連假快來場奶茶小旅行！

圖／顏太煮奶茶

「顏太煮奶茶」以元朝最會煮奶茶的「元太祖姑姑」為靈魂人物，整體門市風格走質感復古系，結合厚奶茶主打及多款自製皇室配料，打造明星商品「太煮厚奶茶」、咀嚼控更不能錯過可以任選三種皇室配料的「三喜厚奶茶」，這次活動期間首次亮相的「蜜香冰淇淋紅」更是重磅新品，採用稀有台灣蜜香紅茶與兩球香草冰淇淋，口感豐富、甜而不膩，堪稱夏日最強消暑神飲！

圖／顏太煮奶茶

顏太煮奶茶加入台中一中商圈手搖戰場，台中一中店開幕連假狂灑優惠，5/30-6/1連三天推出開幕優惠，天天下午14:00至15:00限量送出「100杯指定飲品」，再加碼下午15:00至22:00加碼指定品項買1送1優惠。

每日主打飲品不同，包含5/30「招牌高山青茶」免費贈送、「太煮厚奶茶」買一送一(每人限購2組)；5/31「百年仙草甘茶」免費贈送、「荔枝玉露冰茶」買一送一(新品首賣)；6/1「著涎蜜香紅茶」免費贈送、「蜜香冰淇淋紅」買一送一(新品首賣)，數量有限，售完為止。

圖／顏太煮奶茶

📍顏太煮奶茶 台中一中店

地址：台中市北區一中街25之6號

開幕活動期間：2025年5月30日～6月1日（端午連假）