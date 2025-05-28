北市第二間！「六扇門」再多一門店 這間慶新開幕買一送一

CP值超高～平價鍋物「六扇門」除了在北市開了第２間分店外，5/28台中高工店開幕，推出「買一送一」限量優惠，小資族、火鍋控別錯過！

以170元起的單人小火鍋、免費吃逾20道自助料理，泡麵、飲料、甜點、爆米花與冰淇淋吃到飽打響名號的「六扇門時尚湯鍋」，去年進軍北市開出首家𠝎店，這次再插旗北投區開新分店，離捷運站走路只要3分鐘，預計於下月中正式開幕，火鍋控們可以納入常訪名單中囉！

六扇門針對指定門市，推出寄鍋優惠方案。圖／六扇門提供

除了北部展店傳來好消息，台中高工店也將於5/28開幕，當天有「買一送一」活動，內用指定鍋物買一送一，每場次限量100組；5/29、30兩天，只要追蹤「六扇門」粉專、按讚貼文且留言，就有機會享內用「第2鍋5折」優惠；外送也有優惠，6/15前在Foodpanda上單筆消費滿400元，即享65折，最高可折價140元，小資族們可以趁這段時間省錢吃鍋～

圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專

圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專

六扇門時尚湯鍋

北投懷德店

地址：台北市北投區懷德街3-9號

營業時間：週一至日，11：00～23：00

台中高工店

日期：5/28開幕

地址：台中市南區高工路350號

營業時間：週一至日，11：00～00：00