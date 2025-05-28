北市第二間！「六扇門」再多一門店 這間慶新開幕買一送一
CP值超高～平價鍋物「六扇門」除了在北市開了第２間分店外，5/28台中高工店開幕，推出「買一送一」限量優惠，小資族、火鍋控別錯過！
以170元起的單人小火鍋、免費吃逾20道自助料理，泡麵、飲料、甜點、爆米花與冰淇淋吃到飽打響名號的「六扇門時尚湯鍋」，去年進軍北市開出首家𠝎店，這次再插旗北投區開新分店，離捷運站走路只要3分鐘，預計於下月中正式開幕，火鍋控們可以納入常訪名單中囉！
除了北部展店傳來好消息，台中高工店也將於5/28開幕，當天有「買一送一」活動，內用指定鍋物買一送一，每場次限量100組；5/29、30兩天，只要追蹤「六扇門」粉專、按讚貼文且留言，就有機會享內用「第2鍋5折」優惠；外送也有優惠，6/15前在Foodpanda上單筆消費滿400元，即享65折，最高可折價140元，小資族們可以趁這段時間省錢吃鍋～
六扇門時尚湯鍋
北投懷德店
地址：台北市北投區懷德街3-9號
營業時間：週一至日，11：00～23：00
台中高工店
日期：5/28開幕
地址：台中市南區高工路350號
營業時間：週一至日，11：00～00：00
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