快訊

國銀首季存放利差！跌至近三年新低 央行卻說「不見得是壞事」

高雄分屍案張介宗續押3個月 他喊冤：我沒有殺人

北市第二間！「六扇門」再多一門店 這間慶新開幕買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／六扇門提供
圖／六扇門提供

CP值超高～平價鍋物「六扇門」除了在北市開了第２間分店外，5/28台中高工店開幕，推出「買一送一」限量優惠，小資族、火鍋控別錯過！

以170元起的單人小火鍋、免費吃逾20道自助料理，泡麵、飲料、甜點、爆米花與冰淇淋吃到飽打響名號的「六扇門時尚湯鍋」，去年進軍北市開出首家𠝎店，這次再插旗北投區開新分店，離捷運站走路只要3分鐘，預計於下月中正式開幕，火鍋控們可以納入常訪名單中囉！

六扇門針對指定門市，推出寄鍋優惠方案。圖／六扇門提供
六扇門針對指定門市，推出寄鍋優惠方案。圖／六扇門提供

除了北部展店傳來好消息，台中高工店也將於5/28開幕，當天有「買一送一」活動，內用指定鍋物買一送一，每場次限量100組；5/29、30兩天，只要追蹤「六扇門」粉專、按讚貼文且留言，就有機會享內用「第2鍋5折」優惠；外送也有優惠，6/15前在Foodpanda上單筆消費滿400元，即享65折，最高可折價140元，小資族們可以趁這段時間省錢吃鍋～

圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專
圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專

圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專
圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專

六扇門時尚湯鍋

北投懷德店

地址：台北市北投區懷德街3-9號

營業時間：週一至日，11：00～23：00

台中高工店

日期：5/28開幕

地址：台中市南區高工路350號

營業時間：週一至日，11：00～00：00

編輯推薦

買一送一 火鍋 泡麵

相關新聞

北市第二間！「六扇門」再多一門店 這間慶新開幕買一送一

CP值超高～平價鍋物「六扇門」除了在北市開了第２間分店外，5/28台中高工店開幕，推出「買一送一」限量優惠，小資族、火鍋控別錯過！

10年回憶喊停！ 「台中老牌婚宴會館」宣布熄燈關鍵曝光 在地人不捨

10年回憶喊停！ 「台中老牌婚宴會館」宣布熄燈關鍵曝光 老饕不捨

超美中式庭園餐廳！田尾花園公路美食 從烤魚、火鍋到豆花一次滿足

udn走跳美食／jason 這間坐落在田尾鄉民族路上的中式庭院餐廳，不但有全台首創的「屋瓦花園」，還能一邊漫步古色古香的庭院、一邊享受超好拍的烤魚和火鍋美食。這裡不只是彰化田尾景點，很多人踩

免費吃拉麵快衝！ 東京拉麵王「麵屋一燈」插旗台中勤美 霸氣開幕優惠送拉麵＋半價券

免費吃拉麵快衝！ 東京拉麵王「麵屋一燈」插旗台中勤美 霸氣開幕優惠送拉麵＋半價券

夏天吃超開胃！阿蘭泰國菜專賣店 彰化道地泰式「冬蔭功、炒河粉」

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 阿蘭泰國菜專賣店 | 彰化大村泰國餐食，每份落在百元上下，泰國闆娘經營的道地口味連泰國人都會來用餐，冬蔭功一大碗可兩三人共享只要180，涼拌木瓜、打拋豬、泰式咖

南投賞花必訪！松濤園蓮花清新脫俗 晨光綻放美如畫

南投花季地圖再+1！中興新村松濤園的蓮花正值花期，每日清晨綻放，是近期最受矚目的打卡美景之一，賞花、攝影、放空都適合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。