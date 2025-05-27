10年回憶喊停！ 「台中老牌婚宴會館」宣布熄燈關鍵曝光 在地人不捨

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝新港城國際宴會廳Google map
圖／翻攝新港城國際宴會廳Google map

老饕哭哭！ 在地經營十年的台中知名大型婚宴場地「新港城國際宴會廳」近日突然宣布將於6/30結束營業，消息一出引起地方震撼，不少老顧客更在社群上紛紛留言表示「不捨」、「最愛的餐廳」。

圖／翻攝新港城國際宴會廳臉書
圖／翻攝新港城國際宴會廳臉書

「新港城」原名「海港城國際宴會廳」，地點鄰近梧棲觀光漁港，佔地超過1600坪，宴會空間挑高7米，可容納約150桌，並設有新娘房、專業主持與音控設備，一應俱全。以挑高空間與海鮮料理吸客無數，Google評價累積超過2000則，平均高達4.2顆星，曾是海線婚宴王者！

新港城國際宴會廳近日在臉書粉絲團表示，因租約到期的關係，將於6/30星期一起正式結束營業，「感謝您一直以來對本店的支持與愛護，陪伴我們走過每一段美好的時光。這段旅程中，我們無比珍惜每一次為您服務的機會，也感謝您給予我們的鼓勵與回饋，這些回憶將永遠留存在我們心中」。

雖然業者表示「租約到期」是主因，但據《TVBS新聞網》報導，除了租約因素外，其實還有另一層現實因素壓力，近年來宴客文化逐漸轉向小型化、簡約風，不再大擺宴席，加上後疫情時代消費習慣改變也成了關鍵壓力來源。熄燈消息一出，瞬間湧現大量感傷留言，「竟然要關門了！這裡有我滿滿的回憶」、「最愛的大龍蝦吃不到了」。

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