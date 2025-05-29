台中黃金花雨即將登場！絕美「阿勃勒景點」花況預熱中
「黃金花雨」即將來襲！ 台中北屯這條最美道路，阿勃勒正在悄悄綻放，準備好迎接閃耀初夏的浪漫花季了嗎？
沿著旱溪東路三段，從海天橋一路延伸至崴格高中旁，綿延近一公里的行道樹在五月底至六月進入盛開期。此處種滿阿勃勒，每逢花季時節，成串花穗自樹梢垂墜而下，如黃金風鈴在陽光下閃閃發亮，是台中少見的「都市花瀑奇景」，更是攝影愛好者與情侶們的必訪景點。
黃花如瀑、溪水如鏡，這裡的風景因為阿勃勒而充滿層次感。搭配海天橋的弧形美學與兩側現代高樓景致，讓這一段都市花道多了幾分異國氛圍。黃花飛舞之際，地面也鋪滿花瓣，像極了自然灑落的黃金地毯，走在其中，彷彿身在一場奇幻夏日童話。
阿勃勒約在每年5月下旬至6月中旬陸續盛開，建議上午或午後陽光斜照時前往，拍攝效果最佳。可搭乘公車或騎乘自行車至「旱溪東路三段」、「海天橋」站，交通便利。若開車前來，周邊亦設有停車格可短暫停留。
這裡不只是行道樹，而是城市送給市民的黃金花景。從浪漫到療癒，從觀景到攝影，每年阿勃勒花季總吸引無數遊客駐足，今年的花況也正在熱烈進行中，快把握這段城市限定的「黃金花雨」時光，為自己與親友留下燦爛回憶！
賞花地點：台中市北屯區旱溪東路三段的海天橋、崴格高中旁旱溪兩側
※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口
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