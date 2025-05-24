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免費吃拉麵快衝！ 東京拉麵王「麵屋一燈」插旗台中勤美 霸氣開幕優惠送拉麵＋半價券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書
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拉麵迷有口福了！被譽為東京拉麵之王的「麵屋一燈」強勢插旗中台灣，已於台中勤美誠品盛大開幕，成為品牌在台灣的第4間分店。這次除了帶來經典雞白湯與魚介沾麵，更獻上台中限定口味「松露魚介冠軍沾麵」，並搭配四大超狂開幕優惠，從免費拉麵到東京雙人來回機票快快把握機會朝聖！

圖／翻攝麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書
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自2017年進入台灣市場以來，麵屋一燈便以濃郁卻清爽的雞白湯、極致講究的魚介沾麵湯頭、以及舒肥處理的叉燒肉深受饕客愛戴，成為許多拉麵控的心頭好。這次台中店不僅是品牌進軍中台灣的首間據點，同時也是慶祝麵屋一燈創立15週年的重要里程碑。

圖／翻攝麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書
圖／翻攝麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書

由社長坂本幸彥親自監製推出的台中限定口味「松露魚介冠軍沾麵」，選用魚介高湯為基底，融合松露與特製菌菇醬，搭配豬、雞雙拼叉燒，湯頭層次分明、鮮味十足。不少饕客也指定必嚐他們家的「濃厚魚介冠軍沾麵」與「芳醇干貝雞湯拉麵」，湯底經多道熬煮工序，讓每一口都充滿深度與香氣。

圖／翻攝麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書
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歡慶新店開幕，麵屋一燈準備了超值優惠活動，即日起至5月25日，每日上午10:50起現場發放號碼牌，前15名到店者即可享有免費拉麵一碗（不限口味、任選不加價），讓饕客有機會免費嚐鮮！

此外，活動期間到店掃碼即可獲得「第二碗拉麵半價優惠券」；加入會員的消費者，活動期間還能享有積分雙倍回饋，更棒的是，至6月30日止，只要單筆消費滿500元，即可獲得實體刮刮卡一張（可累贈），最大獎為東京雙人來回機票，其他還有多項餐飲折價券等你來抽，快把握機會吃拉麵、拿好康、再抽東京行！

圖／翻攝麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書
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麵屋一燈「台中勤美誠品店」

地址：台中市西區公益路68號B1（勤美誠品綠園道）

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