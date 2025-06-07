台中最難排鍋貼！ 「元金小六鍋貼」只賣兩種小吃「鍋貼、酸辣湯」 就賣到嚇嚇叫

「元金小六鍋貼」應該是全台中最難排的鍋貼小吃了吧！排隊時間往往在一小時起跳非常驚人，我這次是週六下午2點40左右過來，還是排了40分鐘才能入內，生意真的無敵好，查詢元金小六鍋貼的網路留言，大約只有在平日下午3點左右才能避開排隊人潮，想吃個煎餃不容易啊。

「元金小六鍋貼」最早是在水湳市場起家，後來才搬到華美西街，原本除了煎餃還有賣牛肉麵，現在只有煎餃、酸辣湯可以點，兩種小吃就夠小六鍋貼賣得嚇嚇叫了～

【元金小六鍋貼】

電話：04 2316 0520

地址：407台中市西屯區華美西街二段235號

營業時間：中午11:10-晚上18:40

公休日：週四、週日

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元金小六鍋貼 地址位置

元金小六鍋貼地址是「台中市西屯區華美西街二段235號」，在與漢成二街的交叉轉角處，下午2點多過來店門口還是滿滿人讓我瞬間有點想打退堂鼓啊～

元金小六鍋貼 排隊點餐流程

無論內用外帶，到達元金小六鍋貼第一件事，就是到下圖右側的「點餐櫃台」先點餐結帳，結完帳拿號碼牌就可以等叫號了。其實點餐時櫃台小姐跟我說要等80分鐘，但實際我大概等了40分鐘就叫到我了，差點想考慮先去吃點其他美食。

元金小六鍋貼 菜單

元金小六鍋貼菜單如下，很簡單就「鍋貼」、「酸辣湯」兩種餐點。

元金小六鍋貼 內用環境

餐廳裝潢帶點質感文青風格，地板鋪上灰色復古花磚，主色系以白色牆面搭配自然木質桌椅為主，再以墨綠色點綴，營造出清新又簡約的用餐氛圍。

元金小六鍋貼 調味料、餐具

自助區有：調味料、餐具、衛生紙需要什麼自己拿！水餃沾醬我喜歡店家已經加蔥調好的「大辣」醬，其實沒想像中辣，算是小辣提味很加分！

元金小六鍋貼 餐點

鍋貼

鍋貼，一份125元。看到底層如蕾絲般的「冰花」外皮，就能想像口感有多~恰恰了XD 鍋貼外皮本身帶點Q彈的口感，底層煎得非常酥脆，有點像餅乾的薄脆感；內餡則飽滿多汁，吃得到高麗菜的脆感，蠻有層次的。

我喜歡加它們家的特製大辣醬，提辣微甜更更有一番風味。硬要說它們家煎餃缺點的話，就是有點油，吃到最後會稍膩一點。

酸辣湯

酸辣湯，一碗50元。酸辣湯裡面有豆腐、木耳、蛋花與肉絲，肉絲以瘦肉為主不會太肥蠻加分的，酸香開胃、微帶白胡椒的辛辣，濃稠度適中不死鹹，和鍋貼是絕配啊！

元金小六鍋貼 評價

其實想吃元金小六鍋貼已經很久了，但一方面它不在我的生活圈裡，另一方便就是怕要排隊排很久，就一直被我略過。這次趁 VC 帶小孩出門，讓媽媽我可以自由放風，才終於決定來踩點。鍋貼酥脆又多汁，搭配特製辣醬很好吃，但吃到最後會稍油膩一點，是小小的美中不足，下次如果⋯⋯可以排隊等候時間在20分鐘以內的話，會想再訪喔～

【消費資訊】

用餐時間：2025年4月

電話：04 2316 0520

地址：407台中市西屯區華美西街二段235號

營業時間：中午11:10-晚上18:40

公休日：週四、週日

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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