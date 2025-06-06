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爆汁湯包20元 紅茶豆漿15元！ 台中「尚癮大湯包」在地人私藏的銅板美食 蘿蔔糕有料必點

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

尚癮大湯包在台中北屯興安路上離我家很近，不過尚癮大湯包營業時間只有到12點，對於假日下午才出門的我來說，實在很容易錯過。

這次趁著VC一打二帶小孩去科博館玩，我難得早上閒閒沒事做，趁機來踩點想吃很久的尚癮大湯包吧！記得在N年前在新時代附近吃了「天津苟不理湯包」之後，就對這種滿滿湯汁的小包子興趣滿滿！尚癮大湯包價格親民、好吃度一樣很高，而且離家又近，完全讓我一試成主顧，以後一定會常來買呀。來看一下有哪些必點餐點吧～

【尚癮大湯包】

電話：04 2233 7453

地址：406台中市北屯區興安路一段309之2號

營業時間：06:00-12:00

公休日：週二

尚癮大湯包 FB 粉絲頁

尚癮大湯包 店面環境

尚癮大湯包位於興安路一段，靠近旅順路二段路口。內用環境蠻住家式一樓的感覺，簡單乾淨。

尚癮大湯包 菜單

尚癮大湯包菜單如下，餐點價格都非常親民，紅茶、豆漿只要15元。

尚癮大湯包 餐點

紅茶混豆漿

紅茶混豆漿，一杯15元。點紅茶、豆漿老闆娘會直接給你一個杯子讓你自己裝，我問了一下可以混裝嗎？老闆娘大氣回應：都可以，隨便你裝！雖然混裝後的紅茶和豆漿味道都會變淡一點，但我覺得這樣混搭很順口耶，甜度大概在微糖左右不會太甜～

湯包

湯包，一個20元。湯包大小比一般包子小一點，如果想吃飽建議點兩顆以上。外皮厚薄適中，帶點Q軟口感，咬下瞬間湯汁立刻爆開，滿滿湯汁啊~~內餡是新鮮豬絞肉與些許蔥花搭配，沒有惱人的大塊肥肉，湯汁微帶甘甜，好吃！

喜歡吃辣還可以加點甜辣醬，但我覺得加甜辣醬會影響湯汁本身的鮮甜，可以先吃一口原味再決定。

手工蘿蔔糕

手工蘿蔔糕，一份45元。手工蘿蔔糕表皮煎得酥脆，內層保有濕潤綿密的口感。咬下去還吃得到肉末，是有料的耶~淋上特製辣醬，微辣更夠味，這個也好吃！

尚癮大湯包 評價

尚癮大湯包從爆汁湯包到手工蘿蔔糕我都很喜歡，再配上一杯紅茶豆漿就很滿足呀！是會常想回訪的台中早餐店喔，喜歡湯包、蘿蔔糕的人，推薦可以來吃看看喔~

【消費資訊】

用餐時間：2025年4月

尚癮大湯包

電話：04 2233 7453

地址：406台中市北屯區興安路一段309之2號

營業時間：06:00-12:00

公休日：週二

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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