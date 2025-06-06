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北屯香料咖哩專賣！ 「丞寬咖哩」少見日式乾咖哩風味濃厚，也有小朋友適合的白醬咖哩哦

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

前幾天在脆上看到有人推薦這家位在北屯的▸丞寬咖哩◂是以香料咖哩為主，而且還有少見的乾咖哩真是引起我們的興趣，擇日不如撞日就趕緊衝來吃看看！

導航後一到才發現丞寬咖哩就位在大連路楓康超市對面，其實還蠻常經過的但都沒有注意過，真的是目小。

丞寬咖哩

地址：台中市北屯區大連路三段40號

營業時間：11:30-19:00（週日週一公休）

FB：https://pse.is/7fgtrr

丞寬咖哩│店家環境

門口黑板就寫清楚丞寬的咖哩和多數咖哩店的不同處，就是不使用咖哩塊，咖哩都是用香料原粒炒製出來的唷！

店內環境簡單乾淨，座位大多是圍繞著老闆工作區的櫃台座位，後方有一桌四人座。

有提供開水，餐具自助。

丞寬咖哩有提供電子支付，忘記帶錢包也沒關係，只要手機在身就可以付錢錢啦～

丞寬咖哩│餐點選擇

連同最近推出的白醬腰果咖哩，丞寬咖哩目前共有四種醬料，老闆說風味都不太一樣哦，但只有白醬是完全無辣味的，這次來先收獲二種口味～其他的等下次囉。

丞寬咖哩│餐點內容

店內咖哩都是現點現做，點餐後會看到老闆分別炒好咖哩醬後再裝盤。

白醬腰果咖哩

這道咖哩有雞肉和牛肉可選，我們選擇牛肉。

飯的部份都是搭配薑黃飯，不過不用擔心薑黃味很重，其實吃不太出來～

除了一些配菜還有整顆水煮蛋做搭配。

白醬咖哩吃得到腰果的味道，帶點微甜跟奶味，適合小朋友或不吃辣的人，牛肉也燉煮的很嫩口，搭配起來很合拍！

乾咖哩（豬）

老闆說他們家是偏日式的乾咖哩，會想做香料咖哩也是先前去日本旅遊時吃到純正的香料咖哩，才萌生這個念頭。

乾咖哩上頭還有一顆半熟蛋，看了就讓人很想戳破（喂！

丞寬的乾咖哩果然偏重口味，香料味十分明顯帶點微辣感，跟肉燥融合在一起非常的下飯呀！好吃～

意外收獲一家離我們不遠的香料咖哩專賣店，這天造訪也覺得二種口味都好吃！下次再來收集另外二種咖哩口味啦～推薦不排斥香料咖哩的朋朋來試看看哦！

丞寬咖哩

地址：台中市北屯區大連路三段40號

營業時間：11:30-19:00（週日週一公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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