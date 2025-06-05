價格樸實超親民！開箱精誠商圈內的低調「中日式簡餐」，家常口味讓人有回家的感覺

udn走跳美食／強生與小吠

這間『FUWU富屋家庭料理』低調卻溫暖的小店，其實和人氣店「家料理」一樣，都是出自同一個家族的手藝傳承，網路人氣兩家都很夯。抽了個禮拜六早上空閒，直接驅車前來品嚐。地點就在住宅區內某個不太起眼的角落，但只要你找到它，就像開寶箱一樣，裡面藏著真材實料的古早味。

比起家料理，好像更愛FUWU的裝潢。

FUWU富屋家庭料理

地址：台中市西屯區精明路39號

電話：04 2321 7778

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:30；日一公休

我們當天選擇靠窗坐。

室內座位不少，2-4人座都有。

免費麥茶自己來～

FUWU的菜單，都是看起來很下飯的菜色耶！價格也非常親民，平均170-270之間。

富屋紅燒招牌牛肉+蛋黃瓜仔肉

兩個套餐差不多時間上桌，超香讓我們食指大動。套餐內還有小菜、紅豆湯、熱湯。對了湯品更是誠意滿滿，除了基本款蘿蔔海帶，竟然還有番茄和小魚，湯頭清爽中帶點鮮味，喝得出天然。

這天吃到的牛肉選的是半筋半肉部位，肉質雖然不是入口即化的那種軟嫩，但勝在清爽不膩。

裡面有辣椒哦，但不會很辣。煮到軟嫩的紅+白蘿蔔。

當天沒有入口即化，但分量算是充足。

小菜部份相信都是因季節而定，最愛左邊不是很辣的麻婆豆腐，白蘿蔔也是清爽好吃。

這次吃的最開心的應該是小吠的蛋黃瓜仔肉，真的是CP值扛壩子！最底部還暗藏一塊豆腐，吸飽了醬汁，超適合配飯。

調味也是那種媽媽會煮的剛剛好，不死鹹也不油膩。肉肉很紮實吃的很有飽足感，強生一直手伸過來偷吃。

餐後的紅豆湯也是重點～紅豆煮得很「桑」，甜度剛好不膩，完美劃下句點。

辣椒雖然因人而異，但味道超辣請斟酌享用。

整體來說，來FUWU吃飯是一頓吃得舒服、心也被安慰到的家常餐點。這就是媽媽的味道啊～很開心又發現了一家精誠商圈的美食，下次有機會還要再來品嚐看看他們其他的套餐。

FUWU富屋家庭料理

地址：台中市西屯區精明路39號

電話：04 2321 7778

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:30；日一公休

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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