快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

價格樸實超親民！開箱精誠商圈內的低調「中日式簡餐」，家常口味讓人有回家的感覺

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

這間『FUWU富屋家庭料理』低調卻溫暖的小店，其實和人氣店「家料理」一樣，都是出自同一個家族的手藝傳承，網路人氣兩家都很夯。抽了個禮拜六早上空閒，直接驅車前來品嚐。地點就在住宅區內某個不太起眼的角落，但只要你找到它，就像開寶箱一樣，裡面藏著真材實料的古早味

比起家料理，好像更愛FUWU的裝潢。

FUWU富屋家庭料理

地址：台中市西屯區精明路39號

電話：04 2321 7778

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:30；日一公休

我們當天選擇靠窗坐。

室內座位不少，2-4人座都有。

免費麥茶自己來～

FUWU的菜單，都是看起來很下飯的菜色耶！價格也非常親民，平均170-270之間。

富屋紅燒招牌牛肉+蛋黃瓜仔肉

兩個套餐差不多時間上桌，超香讓我們食指大動。套餐內還有小菜、紅豆湯、熱湯。對了湯品更是誠意滿滿，除了基本款蘿蔔海帶，竟然還有番茄和小魚，湯頭清爽中帶點鮮味，喝得出天然。

這天吃到的牛肉選的是半筋半肉部位，肉質雖然不是入口即化的那種軟嫩，但勝在清爽不膩。

裡面有辣椒哦，但不會很辣。煮到軟嫩的紅+白蘿蔔。

當天沒有入口即化，但分量算是充足。

小菜部份相信都是因季節而定，最愛左邊不是很辣的麻婆豆腐，白蘿蔔也是清爽好吃。

這次吃的最開心的應該是小吠的蛋黃瓜仔肉，真的是CP值扛壩子！最底部還暗藏一塊豆腐，吸飽了醬汁，超適合配飯。

調味也是那種媽媽會煮的剛剛好，不死鹹也不油膩。肉肉很紮實吃的很有飽足感，強生一直手伸過來偷吃。

餐後的紅豆湯也是重點～紅豆煮得很「桑」，甜度剛好不膩，完美劃下句點。

辣椒雖然因人而異，但味道超辣請斟酌享用。

整體來說，來FUWU吃飯是一頓吃得舒服、心也被安慰到的家常餐點。這就是媽媽的味道啊～很開心又發現了一家精誠商圈的美食，下次有機會還要再來品嚐看看他們其他的套餐。

FUWU富屋家庭料理

地址：台中市西屯區精明路39號

電話：04 2321 7778

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:30；日一公休

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 牛肉 台中美食 古早味 CP值

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

價格樸實超親民！開箱精誠商圈內的低調「中日式簡餐」，家常口味讓人有回家的感覺

udn走跳美食／強生與小吠 這間『FUWU富屋家庭料理』低調卻溫暖的小店，其實和人氣店「家料理」一樣，都是出自同一個家族的手藝傳承，網路人氣兩家都很夯。抽了個禮拜六早上空閒，直接驅車前來品嚐

茶系霜淇淋天花板！台中浮誇系「30公分超巨霜淇淋」夯度不減 升級版「蛋糕霜淇淋」探店必點 隱藏優惠一次看

霜淇淋控朝聖！數度洗版IG的「30公分超巨霜淇淋」人氣不減，更被網友讚是「茶系霜淇淋天花板」，還延伸出了「蛋糕霜淇淋」，還會不時推出...

不用去北海道，台灣也有浪漫繽紛花田！就在全台最大的「活盆地」，有山有水還有花更有竹筏體驗

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 以往看金針花海都要跑去花東，現在中部就有超美的繽紛彩虹花海就在日月潭頭社活盆地，有山有水還有竹筏體驗，這裡不但是台灣唯一培育水田金針花的地方，更是全台最大的

一碗飽兩餐！ 台中高CP值「家常豆花」 12種配料自己裝到滿，基底還有黑糖冰沙跟豆漿冰沙

udn走跳美食／糖糖 這間位在台中西區的家常豆花店，是最近新開不久的文青豆花店，主打豆花、仙草與冰沙，一碗只要60元，店內12種配料讓你自己動手裝到滿，份量多到一碗飽兩餐，特別的是基底還可選黑糖

偽出國旅行提案！走進南法鄉村、京都茶屋、海島酒吧的台中一日遊

你也有這種感覺嗎？不想上班、又買不起機票，但身體還是渴望一場放空之旅。這次小編在台中安排了一趟「不用出國也能偽出國」的一日遊行程：從南法鄉村風的花園早午餐，到宛如京都街角的日式茶屋，最後再到超有度假感的海島酒吧收尾，每一站都美到像出國！快收藏起來，下次放風就照這樣走！

連假免費喝300杯！ 復古手搖「顏太煮奶茶」插旗台中一中街 開幕瘋狂送、加碼買1送1

連假免費喝300杯！ 復古手搖「顏太煮奶茶」插旗台中一中街 開幕瘋狂送、加碼買1送1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。