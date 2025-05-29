彰化必吃銅板小吃！ 彰化市「大埔古早味炸粿」推薦蚵嗲、韭菜條、豆腐，酥脆脆的口感太銷魂

懷念起炸粿時就會想要到彰化市美食大埔古早味炸粿這裏品嚐一下懷舊滋味，彰化市必吃美食傳統炸粿有幾家，其中這家離我最近，偶爾來個炸炸蚵嗲，酥酥香香的很美味，回家沾上油膏味道更是提升，光是炸粿令人讚不絕口，蚵嗲、韭菜條、豆腐都是必點小吃，銅板價卻一點也不含糊，薄薄的粉漿，酥脆脆的口感，這也太讓人銷魂了啦，想要當正餐還是當點心都可以，也是員林人喜愛的午茶點心悠！

彰化市 大埔古早味炸粿 在哪？

彰化必吃美食推薦大埔古早味炸粿，位置在彰化縣彰化市大埔路619-1號，不好停車，但旁邊有機車停車可停。

在彰化市炸粿界很有名的大埔古早味炸粿，也是厲害的炸粿，用心排隊準沒錯！

彰化市小吃推薦大埔古早味炸粿菜單MENU

內用或外帶都需要排隊，蚵嗲、肉嗲、菜頭粿、米糕、韭菜、地瓜、豆腐、炸雞捲。

老闆正將蚵嗲上裹上一層粉漿的蚵嗲，填入菜後再放入蚵仔最後在蓋上粉漿，下鍋油炸而定型，一顆顆飽滿的蚵嗲可是深受大眾喜愛呢！

必點的銅板美食，每樣都很值得吃。

以薄衣裹粉下炸，光看就好療癒～酥酥脆脆很好吃，建議可以直接現吃，回家店家也會用盒子裝呦！

我們沒有買很多食物回家，一個人一塊蚵嗲然後炸豆腐跟韭菜條。

蚵嗲可是佼佼者，新鮮的蚵仔包入其中再加上新鮮韭菜裹粉下炸，起來後瀝油切成四份上桌，酥脆到無法擋，沾起辣醬更是一絕，整個口齒留香。

炸韭菜條也是挺不錯的，裹粉後的韭菜條包覆著新鮮的味道與韭菜應有的香氣，著實讓人無法擋啊！

到彰化市美食大埔古早味炸粿這裏品嚐一下懷舊滋味，偶爾來個炸炸蚵嗲，酥酥香香的很美味，回家沾上油膏味道更是提升，光是炸粿令人讚不絕口，蚵嗲、韭菜條、豆腐都是必點小吃，銅板價卻一點也不含糊，薄薄的粉漿，酥脆脆的口感，這也太讓人銷魂了啦，想要當正餐還是當點心都可以，也是員林人喜愛的午茶點心悠！

大埔古早味炸粿

住址：彰化縣彰化市大埔路619-1號

電話：0912 321 596

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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