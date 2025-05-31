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一碗飽兩餐！ 台中高CP值「家常豆花」 12種配料自己裝到滿，基底還有黑糖冰沙跟豆漿冰沙

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這間位在台中西區的家常豆花店，是最近新開不久的文青豆花店，主打豆花、仙草與冰沙，一碗只要60元，店內12種配料讓你自己動手裝到滿，份量多到一碗飽兩餐，特別的是基底還可選黑糖冰沙或豆漿冰沙，吃起來更加冰涼消暑。

家常豆花位置

家常豆花位在台中西區博館路上，靠近華美西街，距離科博館、勤美商圈不遠，是說附近比較難停車，有開車的朋友要小找一下。

家常豆花環境

家常豆花環境乾淨整潔，裝潢走文青風，前方是工作區及點餐區，先在前方點好餐，結完帳後再到後方入座。

用餐區採高腳座椅的座位，座位數不多，如果帶小朋友來可能會不太好坐。

家常豆花菜單

家常豆花主打豆花、仙草及冰沙，豆花基底除了糖水、豆漿，還可以選擇豆花冰沙或黑糖冰沙，一碗均一價60元，配料自己裝。

家常豆花配料區

這裡的配料多達12種，有珍珠、芋圓、粉粿、椰果、雪蓮子、薏仁、紫米、燕麥、大豆、花生、紅豆及綠豆。

點餐先選好要豆花、仙草或是冰沙，另外湯底也都加在裡面了。

接著就是自己加配料，12種配料任你裝，糖糖12種都裝，整碗滿到不行，拿起來還挺有重量的。

豆花 60元

糖糖點了兩碗豆花，基底選了黑糖冰沙跟豆漿冰沙，豆漿冰沙是微糖，不夠還可以免費加一次冰，是說料裝的有點多到不知道該如何下手（笑）

家常豆花以鹽滷製作而成的細緻豆花，口感綿密，吃起來帶有迷人的豆香。

配料都還不錯，整體吃起來不會很甜膩，不過如果平時不太吃甜的朋友點黑糖基底可能會覺得太甜。

吃完記得將紙碗及湯匙放到回收區中。

旁邊還有免費的咖啡糖可以拿取，口味還蠻多可以選。

喜歡吃豆花的朋友，這間家常豆花你一定要筆記！一碗只要60元，12種配料讓你自己裝到滿，豆花綿密好吃，基底還可以選黑糖冰沙或豆漿冰沙唷。

家常豆花

地址：台中市西區博館路215號

時間：12:00~20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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