喝過就愛上！ 脆上爆紅「開心果奶蓋」一杯三種吃法 在台中也喝得到NUTTEA了

最近脆上爆紅的開心果奶蓋在台中也有分店！位在台中西區的NUTTEA 堅果奶堅果專賣是最近新開幕的手搖飲，主打以堅果奶為主，就連人氣奶蓋也是堅果奶製成，全店不使用牛奶、奶精等動物性成分，純素及乳糖不耐症者都能享用。

NUTTEA 堅果奶堅果專賣台中店位置

NUTTEA 堅果奶堅果專賣台中店位在台中西區長春街上，就在麻園頭土地公廟的對面，距離台中廣三SOGO、勤美商圈、金典綠園道不遠。

NUTTEA 堅果奶堅果專賣台中店的裝潢還蠻可愛的，結合文青及手繪風格，每個角落都好好拍

店裡還有一面充滿童趣的手繪牆，以各式堅果為靈感繪製出可愛的角色形象，搭配柔美的山水畫作，不只增添了空間的溫度，也讓人忍不住想多拍幾張照。

NUTTEA 堅果奶堅果專賣除了販售手搖飲外，店內也有各式堅果伴手禮，像是綜合堅果、堅果醬，還有堅果製成的零食這裡通通有。

NUTTEA 堅果奶堅果專賣是一間主打堅果奶的手搖飲，全店標榜不使用牛奶、奶精等動物性成份，招牌堅果奶是由腰果、榛果、杏仁、夏威夷果、核桃「5種堅果萃取」而成，再搭配台灣好茶及當季水果，真材實料一喝就知道。

開心果堅果奶蓋茶 大杯 100元

NUTTEA 堅果奶堅果專賣的奶蓋有兩種口味，招牌堅果奶蓋是由五種堅果製成，另一個是開心果堅果奶蓋，裡頭多了開心果，香氣更香濃郁，糖糖選了開心果堅果奶蓋茶，基底茶可搭配四季春或黃金穀麥茶。

店家在飲料杯蓋上做了貼心的設計，上方的杯蓋是可以旋轉開一個小洞，再用附上的湯匙直接挖著開心果奶蓋享用。

呈現天然黃褐色的開心果奶蓋，上頭撒上杏仁粒點綴，口感相當綿密，濃郁奶香中還伴隨著濃濃的開心果香氣，喜歡開心果的朋友一定會愛上這杯。

這杯喝法有三種，第一種先用湯匙挖上開心果奶蓋單獨品嘗，就像在吃甜點，香濃綿密讓人一口接一口，接著將杯子傾斜45度，一次品嘗開心果奶蓋結合黃金穀麥茶的香氣，最後是攪拌均勻，一次品嘗三種不同風味，糖糖覺得單吃還是會偏甜一些，建議搭配無糖茶飲享用更讚。

於5/31來店消費單筆消費滿150元就免費贈送「NUTTEA 保冷袋」，不僅造型可愛還有保冷效果唷。

NUTTEA 堅果奶堅果專賣 – 台中西區店

電話：0976-615789

地址：台中市西區長春街30號

時間：10:30~20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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