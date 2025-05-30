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明恐現返家、出遊車潮！公路局推測午後時段要注意 揭易壅塞路段

偽出國旅行提案！走進南法鄉村、京都茶屋、海島酒吧的台中一日遊

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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你也有這種感覺嗎？不想上班、又買不起機票，但身體還是渴望一場放空之旅。這次小編在台中安排了一趟「不用出國也能偽出國」的一日遊行程：從南法鄉村風的花園早午餐，到宛如京都街角的日式茶屋，最後再到超有度假感的海島酒吧收尾，每一站都美到像出國！快收藏起來，下次放風就照這樣走！

C Garden & uniti：彷彿置身南法的花園早午餐

法式花園氛圍，一秒偽出國

一走進這間藏在五權七街的預約制花園餐廳，就像掉進了南法鄉村的電影場景。戶外庭院種滿綠意，室內則充滿復古歐式氛圍，陽光灑落在餐桌上，每一口料理都帶著浪漫光暈。

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小編點的是經典的「早安花園」：嫩里肌、法式吐司、生菜沙拉、烤蔬菜和起司，每一樣都吃得出店家對食材的講究。再搭配一杯焙茶奶昔，滑順香濃，一不小心就喝光光。朋友點的「香料燉牛肉」也超入味，馬鈴薯泥綿密香甜，牛肉燉得軟爛完全入味，是會讓人懷念的那種味道。環境真的美到不行，光是拍照我就拍了半小時。這裡不只好拍，連音樂都有選過，有時是古典樂、有時像Bridgerton的配樂，吃到忘記滑手機，沉浸感100%。

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地址：403台中市西區五權七街52號

電話：04 2376 7676

營業時間：每天 10:00–16:00

每人低消：NT$250

用餐限時：90分鐘

喫茶 花覓 HANAMI：京都風茶屋裡的日式儀式感

茶香滿室的午後時光

第二站來到西區林森路的《喫茶 花覓》，外觀是濃濃的日式老屋風格，走進去瞬間被滿室的茶香包圍。塌塌米座位、木質裝潢、和風器皿，每個角落都充滿日本味，就像突然穿越到京都。

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小編點了店內人氣組合「茶盛典三位」，一次可以體驗三種不同茶款，還附上搭配的三道小點，完全儀式感滿分。推薦試試他們的焙茶鬆餅，帶有焙茶香的甜點吃起來不膩，配上紫芽山茶剛剛好。還有「出苗」這款宇治玄米茶，後韻甘甜，單喝就很有層次。這裡也販售茶包跟生活小物，是很適合靜靜放空、細品茶香的一站。特別適合午後偷閒，讓人忘記自己還在台灣。

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地址：403台中市西區林森路33號09宿舍-2

營業時間：10:00–18:00（週一公休）

Savia Taichung：海島感爆棚的微醺夜晚

在台中體驗峇里島風夜生活

最後一站，推薦安排在夜晚！《Savia Taichung》位於洲際路上，是間結合音樂、調酒、戶外座位的chill系酒吧。走進門口後是大片草地、高腳椅與微風，整個氛圍直接拉滿。

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一定要坐戶外區！吹著風、聽駐唱、配上海味調酒跟下酒小食，真的會以為自己在峇里島。這裡不只調酒有水準，九點還有現場演唱，是台中少見的那種度假系夜生活好去處。不過建議提早預約，假日真的很容易客滿！

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地址：406台中市北屯區洲際路386號

營業時間：19:00–02:00（週四營業至00:00）

延伸閱讀 >> 影｜台中追星人一日遊｜ 在台灣也能追星！台中必去 KPOP 小卡控天堂、韓式咖啡店名單大公開

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