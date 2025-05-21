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肉眼可見的變美了！台中人先開箱 國美館「藝術圖書中心」全新開幕 新增「閱讀亭、視聽體驗」等新型空間1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／國立台灣美術館提供
圖／國立台灣美術館提供

國美館「藝術圖書中心」新開幕！全新「藝術圖書中心」擁有近16萬筆藏書量，最新更多了閱讀亭、文獻特藏區等多個創新空間，整體風格更加舒適且兼具視覺美感，令網友看了直呼「更有質感了」。

前廳入口。圖／國立台灣美術館提供
前廳入口。圖／國立台灣美術館提供

長桌展示區、期刊閱覽區。圖／國立台灣美術館提供
長桌展示區、期刊閱覽區。圖／國立台灣美術館提供

位於台中西區的國立台灣美術館「藝術圖書中心」全新開幕，由原圖書資料中心更名並重建後升級，新增了閱讀亭、討論室、團體視聽空間、文獻特藏區與公開修復工作區等新型空間，打造多樣化閱讀角落和能彈性使用的多功能區，營造兼具溫馨與設計感的舒適氛圍。

閱讀亭。圖／國立台灣美術館提供
閱讀亭。圖／國立台灣美術館提供

館藏工作區：文獻整飭、圖書修復。圖／國立台灣美術館提供
館藏工作區：文獻整飭、圖書修復。圖／國立台灣美術館提供

圖／國立台灣美術館提供
圖／國立台灣美術館提供

圖／國立台灣美術館提供
圖／國立台灣美術館提供

目前「藝術圖書中心」藏數量達近16萬筆，包含藝術理論、設計、建築、攝影等領域，開幕期間還推出了「造書之術」主題展，以及同步開放新書展示區。除了提供藏書及閱讀環境外，亦期望能成為激發靈感的寶地，邀請民眾一同交流、共享藝文理想。

「造書之術」主題展。圖／國立台灣美術館提供
「造書之術」主題展。圖／國立台灣美術館提供

圖／國立台灣美術館提供
圖／國立台灣美術館提供

國立台灣美術館

館址：台中市西區五權西路一段二號

開放時間：週二至五9:00-17:00；週六、日9:00-18:00（週一休館）

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