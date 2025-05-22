南投賞花必訪！松濤園蓮花清新脫俗 晨光綻放美如畫

南投花季地圖再+1！中興新村松濤園的蓮花正值花期，每日清晨綻放，是近期最受矚目的打卡美景之一，賞花、攝影、放空都適合。





▲圖片來源：何霖源攝影





每到夏天，南投中興新村的「松濤園」就換上蓮花為主角的優雅姿態。園內蓮池廣闊，數百朵蓮花在晨光中悄然綻放，清新淡雅的香氣隨著微風吹來，彷彿將整座園區染上了寧靜而純淨的氣息。這裡不僅是中興新村的重要綠地，更是盛夏早晨限定的賞花秘境。





蓮花綻放只在清晨，拍照黃金時段別錯過

松濤園的蓮花有著「只屬於早晨」的神祕韻味。每日清晨5點半到9點是花朵最盛開的時段，花瓣舒展、光影柔和，是拍攝與賞花的最佳時機。到了中午，花朵便逐漸收攏，呈現出與晨間截然不同的模樣。因此，許多攝影愛好者一早就卡位，只為捕捉那一瞬間的絕美畫面。





▲圖片來源：何霖源攝影





綠意與水色交織，靜謐步道悠然漫行

除了賞蓮，松濤園本身就是一處令人放鬆的休憩空間。環池設有木棧步道與涼亭，適合悠閒漫步，四周林木蓊鬱，蟲鳴鳥叫不絕於耳。蓮花池倒映著天光雲影，彷彿一幅動人的山水畫。這樣的環境不僅適合遊客慢遊，也很適合親子一同感受自然的清新魅力。





▲圖片來源：何霖源攝影





在松濤園感受完蓮花的脫俗氣息後，不妨順著中興新村的巷弄散步，品嚐在地咖啡館的手沖香氣，或拜訪附近的綠色隧道、樹蔭大道。這裡的生活步調緩慢、街景純樸，是許多旅人喜歡「放空一整天」的好地方。花開正盛，趁早啟程，為自己留下這段專屬清晨的夏日記憶。





▲圖片來源：何霖源攝影





【松濤園蓮花綻放】

賞花地點：南投縣南投市省府路78號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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