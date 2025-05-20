「陪沈團」推薦的台中早餐「他給吐司事務所」開幕了！重新定義吐司，限時買1送1、買吐司送紅茶

台中早餐市場再添話題新星！由在地人氣品牌「他給吐司」全新升級的《Target Toast Office 他給吐司事務所》，將於5月20日正式暖身開幕，主打全台首創「圓形吐司漢堡」，搭配奶煎與脆糖雙重工法，以嶄新造型與復古事務所氛圍，重新定義上班族的元氣早餐時光。

圖／Target Toast Office 他給吐司事務所提供

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品牌始於2015年逢甲大學旁的路邊小攤，創辦人將旅澳時期愛上的奶油吐司風味帶回台灣，堅持手工製作、選用高品質奶油煎出酥香口感。歷經十年打磨，如今升級為復古事務所風格早餐店，結合60至80年代老式辦公場景，讓每日早晨充滿儀式感。店內每一片吐司都像是專業文件般用心製作，傳遞Work Hard, Eat Hard的品牌精神。

圖／Target Toast Office 他給吐司事務所提供

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餐點上則主打創新「吐司漢堡」，圓形設計靈感來自標靶與漢堡融合，手感飽滿不掉料。經典品項包括「奶煎醬香豚」、「脆糖牛五花」、「奶煎金沙巧克力」，鹹甜兼具、風味層次分明。搭配品牌獨創的奶煎與脆糖工法，吐司外酥內潤，香氣四溢，滿足早晨對美味與能量的雙重渴望。

圖／Target Toast Office 他給吐司事務所提供

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開幕優惠三重奏同步登場！活動一《開幕快閃提案》：5月24日至25日限時兩日，購買「奶煎醬香豚吐司」即贈「奶煎金沙巧克力吐司」乙份；5月26日至29日則推出「購吐司送紅茶」活動，凡購買任一口味即贈他給紅茶。活動二《新人報到禮》：5月20日至31日，只要來店拍照打卡並標記@TargetToastOffice，即贈限量品牌貼紙乙張。活動三《來他給打卡》：5月20日至6月30日，凡購買套餐即可集點，集滿3點贈紅茶，6點則招待酥脆薯條一份。店址位於台中市西區東興路三段236號，營業時間為每日早上6點至下午1點，喜愛創意早餐的民眾不妨搶先嚐鮮。

圖／Target Toast Office 他給吐司事務所提供

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