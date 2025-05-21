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2025高美濕地體驗活動開放報名！賦予夏日生命力的自然之旅

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▲圖片來源：台中市政府
▲圖片來源：台中市政府

每年一開放就被秒殺的高美濕地生態體驗活動來了！限量梯次開放報名，錯過真的要等明年，快搶下你與大自然的美好約定！



高美濕地，一座位於台中西岸的自然寶庫，是全台少數仍保有完整泥灘與潮間帶生態系的濕地。台中市政府農業局持續推動生態教育與永續行動，今年再度攜手荒野保護協會辦理《114年度高美濕地生物多樣性生態體驗活動》，共規劃10場次，邀請喜愛自然的民眾走進這片豐富又神秘的濕地，一起用雙眼觀察、用腳步感受、用心靈聆聽大自然的低語。


▲圖片來源：台中市政府
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候鳥、彈塗魚、招潮蟹──生態舞台上的主角們

高美濕地不只是賞夕陽的熱門打卡景點，更是台灣重要的生物多樣性棲地。根據農業局多年調查資料，這裡擁有全台最大面積的雲林莞草草原，並為數以千計候鳥、彈塗魚、招潮蟹等物種提供了理想的家園。每一次導覽活動，專業的生態講師都會引領參加者親身觀察野生動植物的蹤跡，深入理解牠們在生態系統中的角色與意義。這不僅是一場戶外活動，更是一場以自然為教室的生命教育課程。


▲圖片來源：台中市政府
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實踐永續發展，從濕地開始

這項活動的舉辦，不僅是市府環境教育的一環，更是台中市對聯合國永續發展目標（SDGs）具體實踐的展現。活動強調SDG14「保育海洋生態」與SDG15「保護陸域生態」，藉由深入淺出的導覽過程，讓參加者從濕地出發，看見環境永續與人類生活的緊密連結。透過一次次走入自然的體驗，讓生態意識不只是知識，而是成為影響生活選擇的核心價值。


▲圖片來源：台中市政府
▲圖片來源：台中市政府


活動搶手開放中，報名手刀要快！

今年活動共舉辦10場，從5月24日起橫跨夏季與初秋，包含6月、7月、8月與9月多場梯次，採分階段開放報名，每場限定40人，依據往年經驗，每次報名開放皆迅速額滿。活動內容涵蓋濕地地貌、生物觀察、鳥類行蹤與高美社區文史導覽，是親子家庭、教育機構或企業社團最適合的環境學習活動之一。錯過這次，就得等明年，現在就準備好，與自然一起呼吸、一起學習。


【114年度高美濕地生物多樣性生態體驗活動】

活動期間：5月24日起至10月4日（每周六或日）

報名網址：bit.ly/454SuvS

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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