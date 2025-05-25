超美中式庭園餐廳！田尾花園公路美食 從烤魚、火鍋到豆花一次滿足

這間坐落在田尾鄉民族路上的中式庭院餐廳，不但有全台首創的「屋瓦花園」，還能一邊漫步古色古香的庭院、一邊享受超好拍的烤魚和火鍋美食。這裡不只是彰化田尾景點，很多人踩著腳踏車來這停留，更是網美拍照熱點與親子同遊的好去處。

【花佈院】

花佈院影片

花佈院特色介紹｜中式庭園裡的花卉饗宴

花佈院田尾以「花」與「茶」為主軸，打造出一座充滿文藝與綠意的夢幻空間。最大亮點就是那片用回收屋瓦打造的「屋頂上的花園」，種滿了可食用花卉與香草，走進這裡就像走進一幅會呼吸的山水畫。不僅如此，園區內融合了中式建築元素、拱門、水池與花窗造景，每一個角落都超好拍！也難怪會被網友稱為「彰化最美中式庭園餐廳」。

田尾花佈院菜單

花佈院菜單在這，主要以烤魚和火鍋為主，室內的空間目前只能點茶品和火鍋、烤魚為主，要吃豆花的部分只限於戶外用餐區域。

花佈院用餐空間│彷彿穿越古代的夢幻時光

在花佈院之所以這麼受歡迎，除了是一間餐廳以外，戶外的造景和腹地也是田尾中數一數二的。

中式建築元素

一進餐廳其實就有很濃厚的中國風，從造景設計到餐廳本身建築及室內都有中國的元素。

室內用餐區，高掛著書法幃幕。

還可以看到櫃台有人員正在細心的泡著茶。

回收屋瓦打造的「屋頂上的花園」

如果正在等候位置其實園區內有非常多地方可以拍拍照，首先就是把這屋瓦的屋頂上種植了花花草草，設計了階梯式座椅，不但可以拍照，也可以讓候位的顧客坐著休息。

枯山水池景

中國風水造景，有個小瀑布的枯山水造景，前方設計了幾個用餐區，這區位置是需要提早預訂且有低消限制。

餐點推薦｜花佈院火鍋、酸菜魚、豆花樣樣驚艷

餐廳招牌特色的餐點就是火鍋、酸菜魚和豆花。酸菜魚又可以分為2～3人享用，魚的種類可以選擇江團烤魚或烏鱧烤魚。

【江團烤魚系列(香甜蕃茄口味)：980元】

食用方式：一盤烤魚上桌，要先用大火悶煮，看到裡面已經煮滾時，轉成小火，接著要使用旁邊的計時器，倒數8分鐘，倒數完後，服務人員就會協助開蓋，此時香噴噴的烤魚就完成啦！

番茄口味是唯一比較沒有辣度的，就是單純用蕃茄去熬制湯底，配菜內容有豆皮、豆芽、青菜、豆腐等，其實滿豐盛的。

什麼是「江團魚」？

被譽為長江四鮮之一，原生於長江流域，目前台灣彰化地區引進養殖，不食江團，不知魚味！又稱為長吻鮠，是淡水魚中的上品，其肉質細嫩肥美，無細刺和體鱗，含肉率高，且高蛋白、低脂肪富含多種維生素和微量元素，是滋補營養的佳品，豐富的膠原蛋白，營養價值高，肉質鮮嫩久煮不爛，有大魚刺無小刺。

【橙香青茶：290元】

看到櫃檯有人一壺一壺煮著茶水，翻開蓋來是真的有泡開的茶葉，以及加入柳橙、百香果、紅冰糖調製而成，喝起來有著自然的水果酸甜的香氣。

一壺茶以外，另外還有茶點可以搭配享用。

【台式肉夾饃：85元】

陝西特色麵食『肉夾饃』，酥脆的餅皮搭配紅燒豬肉、酸菜、香菜、花生粉，你可以把它理解成陝西的刈包變化版，滿好吃的。

花佈院評價

田尾這間餐廳規模算是在田尾公路中數一數二的，位置也非常搶手，很多人租著腳踏車在田尾公路逛時，會特地來花佈院稍作停留拍拍照及用餐。烤魚和肉夾饃味道都算OK，來田尾是滿值得進來拍拍照吃個飯。推薦給大家！

花佈院餐廳

地址：彰化縣田尾鄉民族路一段618號

電話：04-823-0228

營業時間：週三～週日 11:0~21:00(週一～週二公休)

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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